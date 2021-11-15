元宇宙是去中心化天堂 或是中心化統治的極致？

【文‧Chen Kobe】

元宇宙突然竄起，就如同 20 年前網際網路起飛時，自由主義者想像著美好的言論自由與網路中立性，富可敵國的巨商則有截然不同的期待，以現在的熱門話題來說，元宇宙就面臨著「去中心化」和「高度中心化」兩個方向的拉扯。

元宇宙（Metaverse）是 2021 年底最火熱的話題，撇開投資、技術與設備不談，對於科技人來說，元宇宙要面臨的是一場永恆的辯證：自由與極權的對決。

在 Facebook 大動作改名之前，元宇宙還停留在 AR/VR 的技術階段，但對於元宇宙的內容，多數人其實未曾深思，畢竟連基礎建設都還沒完備，誰在意內容呢？因此，區塊鏈愛好者視元宇宙為完美世界的藍圖，他們希望在這個虛擬的新天地裡面，建立起真正的去中心化社會，讓每個人都享有高度的自由，可以創作、遊戲、互動、做些傻事，單純而美好。

但當祖克柏（Mark Zuckerberg）的臉出現在這個世界時，一切就不一樣了。

最好的體驗＝最 Facebook 的體驗？

人們對 Facebook 如此厭惡，關鍵就在於它是如此美好卻又如此煩人，我們喜歡與朋友、社群有所連結，但我們又討厭被演算法操弄。在我們還沒來得及注意以前，突然間手機裡最常用的服務，全都需要 Facebook 帳號才能使用，手機以外的 VR 顯示器 Oculus 也不例外。

既然 Facebook 能從網路世的社交、娛樂行為中賺進大筆財富，不難想像，多少飢渴的投資人正在盼望 Facebook 可以在元宇宙複製過往的成功。

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD — Meta (@Meta) October 28, 2021

Facebook 透過收集、分析使用者行為，轉換成龐大的廣告商機，是他們主要的獲利來源。直到今天，他們仍在嘗試用更多方式去收集使用者資訊，包括你何時起床、何時出門、是在走路還是搭車，最近看了什麼產品或開箱文（我絕對沒說偷聽你講話這件事）。再多再微小的資訊，都能夠變成他們的賺錢工具。

換到元宇宙世界，你的行為就更容易分析了，因為你的一舉一動，還有你接受到的所有資訊，在元宇宙裡，全部都是一行一行的程式碼，完全無所遁形。

如果我們將 Facebook 在這個世界所面臨的種種指控，對照 Meta 給出的元宇宙想像，就會發現幾乎是完全背道而馳的兩種論述。不管是對 21 世紀後出生的新生代，或是區塊鏈愛好者，這兩種最有可能早期加入元宇宙的族群，對 Facebook 打造的元宇宙，可說是興趣缺缺。

Blockchain 和元宇宙

區塊鏈對元宇宙至關重要，原因很簡單，在現實世界，除非你是電影男主角，否則你的身份大概不太會被複製、盜用，即便有人盜用你的 ID 或身分證，當你站在你的家人、朋友面前時，他們依然會認出真實的你。但在元宇宙卻不是這樣。

用最簡單的想像，進入元宇宙，就像是登入一款大型線上遊戲，你的分身會代表你在裡面「存在」。萬一有人盜用你的分身，那代表你在元宇宙裡的外表、聲音、表情全都會被偷走，具體來說，你在元宇宙裡的朋友，即使面對面也無法分辨眼前這個人是假冒的，大概比喬峯打死阿朱還難以辨識。

區塊鏈的技術可以確保虛擬世界中的每一個「存在」都是獨一無二，而且不可被複製的，因為概念上區塊鏈就是透過集體認證的去中心化方式，讓這些資料不可被篡改，因此目前廣受金融界看好，並且實際應用在後台交易清算。

進一步說，區塊鏈是元宇宙得以存在的關鍵，否則這就只是一個單純的大型 VR 線上 RPG。

無可避免的碰撞

強調去中心化的區塊鏈技術，面對什麼都想控制的科技巨頭，在元宇宙世界這註定會產生一場碰撞。我們可以用一個問題來敲開這個辯證的門，你認為中國政府會允許中國人使用元宇宙嗎？

某種意義上，中國和北韓這類極權國家，已經在現實世界建立起彷彿元宇宙一樣的環境，他們極盡所能的掌控每一個「存在」的行為，甚至思想與言論，目的就是要保證每個人都快樂的生存，在一定程度上達成共同富裕。這樣的完美新世界，科技巨頭只能在元宇宙裡期待。

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