元宇宙是去中心化天堂 或是中心化統治的極致？

【文‧Chen Kobe】

元宇宙突然竄起,就如同 20 年前網際網路起飛時,自由主義者想像著美好的言論自由與網路中立性,富可敵國的巨商則有截然不同的期待,以現在的熱門話題來說,元宇宙就面臨著「去中心化」和「高度中心化」兩個方向的拉扯。

元宇宙(Metaverse)是 2021 年底最火熱的話題,撇開投資、技術與設備不談,對於科技人來說,元宇宙要面臨的是一場永恆的辯證:自由與極權的對決。

在 Facebook 大動作改名之前,元宇宙還停留在 AR/VR 的技術階段,但對於元宇宙的內容,多數人其實未曾深思,畢竟連基礎建設都還沒完備,誰在意內容呢?因此,區塊鏈愛好者視元宇宙為完美世界的藍圖,他們希望在這個虛擬的新天地裡面,建立起真正的去中心化社會,讓每個人都享有高度的自由,可以創作、遊戲、互動、做些傻事,單純而美好。

但當祖克柏(Mark Zuckerberg)的臉出現在這個世界時,一切就不一樣了。

最好的體驗=最 Facebook 的體驗?

人們對 Facebook 如此厭惡,關鍵就在於它是如此美好卻又如此煩人,我們喜歡與朋友、社群有所連結,但我們又討厭被演算法操弄。在我們還沒來得及注意以前,突然間手機裡最常用的服務,全都需要 Facebook 帳號才能使用,手機以外的 VR 顯示器 Oculus 也不例外。

既然 Facebook 能從網路世的社交、娛樂行為中賺進大筆財富,不難想像,多少飢渴的投資人正在盼望 Facebook 可以在元宇宙複製過往的成功。

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD