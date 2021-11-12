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國台語混談自如？新研究：雙語轉換對大腦來說很自然

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Emma stein】

對人類大腦來說，語言轉換可能是非常自然的本能。新研究表明，我們的大腦有種無法認知語言已轉換的共享機制，進而使雙語使用就像喝水一樣自然，可以同時理解一種以上的語言。

語言在發聲與組織單詞以形成句子的用法可能不太相同，然而，所有語言都靠組合單詞來表達複雜思想，然而紐約大學神經科學家發現，無論是單一語言的單詞、還是來自兩種不同語言的單詞，大腦都以一種共享機制將來自不同語言的單詞組合在一起，就像組合同一種語言的單詞一樣。

隨著國際化文化交流，現代人學習 2 種或更多語言已是常態，雙語者在交談時經常將多種語言混在一起，然而大腦如何立即消化語言轉換並順利交流的背後神經機制尚未解開。

為了更理解該過程，紐約大學神經科學家 Pylkkänen 團隊測量了韓文/英文雙語者的神經活動，試著確認雙語者是使用單語言表達機制來理解混合語言、還是理解混合語言後再以另一種獨特方式解譯。

根據腦磁圖（Magnetoencephalography，MEG）結果，研究人員發現英/韓雙語者在表達英-韓混合語言時，使用的神經機制與他們在表達單一語言時使用的神經機制相同。 具體來說，大腦左前顳葉區域擅長結合多個詞的含義，但對接收到的單詞是來自單一語言還是不同語言並不敏感，它能相當輕鬆地解釋包含不同語言表達的複雜含義。

該研究表明對雙語者來說，語言轉換是很自然的過程，因為大腦有個組合機制，不會「看到」語種已經轉換。新論文發表在《eNeuro》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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