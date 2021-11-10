未來極端高溫的地球不下雨 一下就傾盆暴雨

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（首圖來源：pixabay）
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【文‧Emma stein】

如果有天地球終於進入悶燒狀態的溫室環境，屆時天氣與氣候會如何表現呢？科學家發現，地球可能會經歷很長一段乾旱期，接著忽然一場面積覆蓋達數百公里的傾盆暴雨從天而降，然後再度進入乾旱、暴雨，不斷重複此循環。

分布在地球赤道兩側 10~15 度內的熱帶雨林氣候地區幾乎天天都在下雨，但哈佛大學地球與行星科學家 Jacob Seeley 團隊發現，一些位於極度溫暖區域的海洋可能連續好幾天都沒下雨，緊接著忽然一場傾盆大雨席捲，接著安靜幾天，然後又下暴雨，這種偶發性洪水循環是種全新、完全出乎意料的大氣狀態。

為了理解假如有天整個地球都高溫化會發生什麼事，研究人員在大氣模型添加約目前大氣 64 倍的二氧化碳、把地球海面溫度提高至 54℃，會看見大氣出現令人驚訝的轉變。首先，當地表附近空氣更溫暖時，水蒸氣吸收陽光後會加熱地表上方空氣並形成「抑制層」，導致所有蒸發都停留在近地表大氣。

同時熱量逸散到太空，雲出現在抑制層上方的高層大氣，降下的雨水抵達地表前就蒸發，所有水都回到大氣系統，Jacob Seeley 形容，這就像替巨大電池充電，當抑制層突破，地表熱量與濕氣進入較低溫的高層大氣，就會引發暴雨。

模擬表明，幾天後高層大氣果然突破屏障，降下長達數小時的暴雨，6 小時內降雨量就比熱帶氣旋幾天內降雨量還多。暴雨過後雲層消散，大氣重新充電循環，地球重新進入乾旱週期，直到下一場傾盆大雨到來。

雖然海面溫度升高 30℃ 遠遠超過人類活動引起的氣候變遷程度，但這項研究不僅透露地球遠古與數億年後的可能景象，還能幫助理解遙遠系外行星的獨特氣候。

新論文發表在《自然》（Nature）期刊。

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