失明看得見！研究人員繞過視神經 將圖像直接傳進大腦

【文‧林妤柔】

你想過失明有機會恢復視力嗎？外媒《Techspot》報導，研究團隊透過植入物，可繞過視神經直接傳遞圖像給大腦，目前成功呈現光點、橫線和大小寫字母。

西班牙科學老師 Berna Gomez 在 42 歲時診斷出患有「中毒性視神經病變」（Toxic optic neuropathy），導致視神經迅速惡化，幾天內失明。不過根據猶他大學和西班牙 Miguel Hernandez 大學研究團隊，Gomez 有機會恢復部分視力。

恢復部分視力的關鍵植入物「Moran|Cortivis Prosthesis」，由 96 個獨立電極組成，直接植入患者視覺皮質，之後植入物的電極可照特定組合刺激，直接傳遞圖像給病人大腦。

《臨床研究》雜誌報導，植入物成功呈現光點、平線到一些大寫和小寫字母的圖像。《Techspot》指出，儘管患者視神經跟大腦無法交流，但這方法完全繞過視神經，直接向大腦視覺中心傳遞資訊，也跟視網膜植入物不同。

研究團隊是利用猶他大學自 2006 年開發的 Utah Slanted Electrode Array（傾斜電極陣列）技術，由國防高等研究計劃署（DARPA）和猶他大學合作研發。

除了將圖像直接傳給失明者大腦，猶他大學 2019 年也透過這項技術，將電極陣列技術與義肢結合，讓義肢也有觸感。

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