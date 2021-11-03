年底購物季恐無貨可買 蘋果鼓勵消費者先買起來
【文‧邱倢芯】
時序走到 11 月，過往年底是許多國家的購物旺季，但今年全球許多產品都供貨緊張，外界甚至開玩笑說「聖誕老公公可能沒禮物可送了」。蘋果特地在 Apple Store 官網特別提醒消費者「趁早開始，立即選購」，告訴有計劃佳節送禮的消費者及早準備。
蘋果日前才公布今年第四季財報，執行長庫克（Tim Cook）提到，今年第四季收入表現不如預期，主要原因就出在供應鏈供貨緊張，供應鏈限制大於預期，預估供貨限制因素對蘋果產生約 60 億美元影響。
供應鏈供貨緊張意味蘋果旗下所有產品接下來假日購物檔期將面臨嚴重供應限制，包括許多人喜歡的 iPhone、iPad 及 Mac 等產品。
根據西洋傳統，購物檔期會是 11 月底的黑色星期五，以及 12 月底的聖誕節，許多人大多會選在這兩個檔期購物撿便宜；但今年可能商品短缺，蘋果特地在官網提醒需要購物的消費者及早購物，為接下來兩檔做好準備。
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