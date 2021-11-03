年底購物季恐無貨可買 蘋果鼓勵消費者先買起來

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）兩人勢同水火可說是眾所皆知；但有趣的是「小氣程度」兩人又如出一轍。因這兩位全球最有錢的人，過去一年捐出不到 1% 財富給慈善事業，雙雙入選「2021 富比士最吝嗇億萬富豪排行榜」。

2021-10-26 10:41