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過度自信不是大老闆才有 4歲小孩就出現「認知偏差」

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/Lima Pix CC BY 2.0)
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【文‧黃嬿】

過度自信這種所謂的「認知偏差」在不同國家文化的許多職業一直存在，特別是企業老闆、高階主管、銀行家和醫生，但一項研究發現，過度自信、大頭症不是隨著年紀漸長發展，年僅 4 歲的小孩就有和銀行家和商界領袖一樣過度自信的毛病。

對自己能力高度自信，這是高成就者的常見特徵，一般人身上也常見，有些人可能能力普通，但就因過度自信，讓他在升遷路上一路順風。其實對自己能力的自滿錯覺是種認知偏差，不是成人才有，而是很小時候就很明顯。

英國薩塞克斯大學 (University of Sussex) 研究人員找一組年齡介於 4~6 歲的男孩與女孩玩稱為「兒童賭博任務」的紙牌遊戲，目的是在比較誰收集最多貼紙及策略。

每個小孩要從兩組紙牌選一張紙牌，然後翻轉卡片以顯示贏得和失去多少貼紙，一組牌的勝負明顯高於另一組。每隔一段時間，孩子必須評估是否會拿到更多或更少貼紙。練習後正式開始時，每個小孩都從 4 張貼紙開始玩起，平均而言，每位參與者每回合獲得 0.3 張貼紙，最終平均有 6.67 張貼紙離開遊戲，最多有人拿到 33 張，也有人一張都不剩。

超過 70% 4 歲兒童和一半的 5~6 歲兒童玩十回合和六次練習後對自己期望過於自信，這種比例通常是商界領袖、醫生和銀行家才會出現。且儘管研究出現大量重複、學習和回饋，也沒有減少小孩對自己一定會成功的錯誤信心。

最後孩子玩 60 多回合，看貼紙有多有少，但仍有三分之一的孩子認為他們接下來會拿到更多貼紙。研究人員發現，即使面對自己的缺點，小朋友們仍然過度自信的特質，與投資者的心理策略很類似。

研究人員表示，兒童賭博任務非常類似金融市場非常簡化版，一種是安全選擇提供低但穩定的平均報酬率，以及高風險資產，有更高短期收益但可能有慘烈的長期收益。

過度自信廣泛視為男性特徵，但總體而言過度自信的女孩更多，且男孩與女孩有微妙差異。遊戲時女孩比男孩平均多 2.87 張貼紙，因她們選擇相對更安全的卡片，採取風險較低策略，即收益較低但可持續性更高的選項。

但女孩也更不可預測，研究發現男孩會在自以為合理的方式緩慢但穩定學習，女孩會在連續獲勝時高估自己的能力，且連續輸時低估自己，波動很大。

這項研究證實人類的認知錯覺自小就有，雖然過度自信可能是人生成就的助力，研究人員建議，如果想稍微校準一個人的非理性自信，可能需在孩童時期就有效干預，增加孩子了解自己的知識程度及能力有限。研究發表於《科學報告期刊。   

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