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自動化可減輕員工壓力？研究：更多自由但失去意義

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/Scott Lewis CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Scott Lewis CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

自動化、人工智慧 (AI)、資料分析、擴增實境等各種新技術席捲而來，視為釋放勞工雙手，勞力集中思想更複雜的工作，人機融合這種技術替代互補性通常視為只有好處，讓員工受益於更高生產力、創造力和自由。但科學家發現事情沒那麼簡單，實際上技術創新對員工幸福感的某些方面甚至有負面影響。

若技術引用能讓員工減輕壓力與勞力活，員工應該更幸福，但是為什麼愈來愈多不快樂的員工在充滿技術增強的工作場所頻頻爆發抗議行動？美國喬治亞理工學院 (Georgia Institute of Technology) 研究人員想知道答案，論文刊登於《社會技術》期刊，探討自動化和 AI 對勞工福祉的影響。

首先研究人員先了解何謂工作場所自動化和 AI，並找到自動化可能影響勞工幸福感的五個假設，包括自由、意義感、認知負荷、外部監控和工作不安全感。然後他們追蹤由芝加哥大學在 1972 年創建的資料庫，劃定 2002~2018 年工作幸福感資料模組，接著使用牛津大學創建的自動化風險測量應用於 402 職業，評估工作場所採用自動化和 AI 是否可預測勞工工作滿意度、壓力、健康和不安全感的影響。

結果發現，面臨自動化風險的勞工通常工作壓力較小，但新技術會對工作滿意度有負面影響，這些職業如接待員、報稅員、收銀員、信用分析師和食品科學技術人員，以及運輸、物流、辦公室和行政工作。

原因是人們或許期待工作有更多自由，但也有失去意義的感覺。譬如卡車司機，方向盤掌握交給技術，成為坐在位子上的監控員，雖然工作更容易，壓力可能減輕，但不一定更好，因為沒有挑戰也沒有意義。另外倉庫和配送中心也是高度自動化職場，也許工作更輕鬆，但每名員工也遭受最佳化考驗，每秒都被監控評估，失去工作安全感。

研究人員表示，壓力可能是壞事，但並非所有壓力都是壞的，也不是所有壓力都很好。也許好工作會帶來壓力同時也有挑戰性，反之可能是無聊。

要解決工作變輕鬆但卻不快樂這種矛盾，研究人員認為自主性是解決方案，增加員工的決策過程參與度，這樣他們就不會覺得自己失去自主權，只是被監視命令的機器。

這篇論文融合經濟學、社會學、心理學、政策，甚至倫理學多個學科，重新構建圍繞工作場所自動化和 AI 討論，對人機融合的近期歷史和可能的未來提出更令人驚訝、動態和複雜的圖景。研究建議決策者應更關注未來影響，關心員工及如何以不同方式使用自動化，而不僅是大規模創新。

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