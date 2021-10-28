蘋果總強調尊重用戶隱私 但以後 iPhone 真會保障用戶隱私？

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：科技新報）
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【文‧邱倢芯】

如果你還記得，2019 年蘋果曾於廣告看板寫「What happens on your iPhone, stays on your iPhone.」（iPhone 發生的事，就只會留在 iPhone），藉此強調蘋果很注重用戶隱私。

但有關注近年蘋果一些新聞會發現，推出新產品時（尤其新作業系統）都會強調，蘋果相當注重用戶隱私，甚至 iOS 14.5 作業系統正式上線後，也將蘋果去年喊聲已久的 App 追蹤透明度（App Tracking Transparency）功能一起釋出，功能主打就是保障用戶隱私，且還引起 Facebook 不滿與抨擊。

甚至蘋果 8 月時突然宣布，計劃日後 iOS 與 iPadOS 加入「兒童性虐待素材」（CSAM）掃描功能；允許蘋果在用戶不知情下，掃描用戶 iPhone 照片圖庫，比對用戶 iPhone 是否儲存這類非法內容。

雖然 CSAM 掃瞄功能聽起來立意良善，但蘋果宣布新政策後引來排山倒海的批評聲浪，不管使用者甚至蘋果員工，都認為新政策太侵犯用戶隱私；也有安全研究人員認為，某些威權國家政府還可能要求蘋果透過機制審查人民思想。

蘋果原先計劃 iOS 15 作業系統上線時將 CSAM 功能一起釋出；但因抨擊聲浪太大，以至於最終延後推出；要注意的是，蘋果說的是「延後」而非「取消」，因此這項功能未來還是有可能隨著作業系統更新，悄悄來到你我身邊。

雖然蘋果常強調自家服務相當注重用戶隱私，也不是沒發生過侵犯隱私的案例，如 Siri 可能會偷聽使用者「啪啪啪」。

早在 2019 年就有使用者指出，蘋果 Siri 觸發後會錄下一些聲音片段，且傳送給第三方承包商，提升 Siri 效能表現；由於 Siri 可能會在使用者不知情下觸發（Siri 本身判斷錯誤而觸發），有使用者擔心日常生活都被 Siri 偷錄，且還被第三方承包商聽光光。

美國國家安全局有項惡名昭彰的監聽計劃：PRISM（稜鏡計劃），美國國家安全局可深度監聽分析即時通訊或既有數據資料；舉凡蘋果、Google、微軟、Facbook 等科技大廠都是參與者。雖然這些公司都否認參與計劃，卻很難讓所有人相信。

最後要問的是，你手上的 iPhone 13 真會保障用戶隱私嗎？又為什麼會這麼問？

蘋果原本計劃 iOS 15 作業系統加入 CSAM 掃瞄功能，雖然延後推出，但蘋果仍計劃 iOS 15 加入，只不過還未確認會在哪次更新登場。

但好消息是，截至目前蘋果都未宣布 CSAM 計劃實施時間，就算手機作業系統版本是 iOS 15，仍不需擔心這問題。至少現在還能確保「在 iPhone 發生的事，就只會留在 iPhone」。

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