美「超級大國」地位恐被中國超車？這 5 項技術須誓死守護

【文‧林妤柔】

美國情報人員警告，美國若想維持全球超級大國的地位，必須這 5 項關鍵技術上保持領先，問題是競爭對手正虎視眈眈、試圖竊取美國技術，這可能使美國從重要部門的領導地位中跌落，甚至被 21 世紀最關鍵技術排除在外。

這五項技術分別是人工智慧、量子計算、生物科技、半導體、自駕系統（autonomous system）。情報人員指出，敵國在各領域透過合法、非法夾雜的手法，例如雇用人才、併購、駭客攻擊，來竊取和複製美國技術。

這不僅是智慧財產權、更是整個完整商業模式的損失。NCSC 國家反情報人員 Edward You 坦言，美國在醫療健康技術方面更是脆弱，「由於我們的短視近利，某天我們一覺醒來，會發現自己成為醫療保健下的癮君子，而中國已經變成不可或缺的供給來源。」

他擔心，美國終將失去開發、製造醫療保健用品的供應鏈及能力，這問題早在 COVID-19 期間被突顯出來，很可能在下一次疫情爆發後變得更糟。

據情報機構報告顯示，中國擁有強大實力、人才和雄心，如果目前趨勢不變，很可能 10 年內超越美國，成為世界人工智慧的領導者。2020 年，美國對 2 名中國駭客提起訴訟，因涉嫌與中國國家安全部合作，參與為期 10 年、以西方為目標的駭客活動，對象包括總部位於英國的人工智慧公司。

量子電腦也將成為國安和經濟挑戰，只要對常用的網路安全協定進行解密，就能使國家安全通訊相關的基礎設施面臨風險。情報人員表示，在量子電腦開發競賽中獲勝的人，將具有龐大的戰略優勢，除了破解系統中的每一個加密系統外，量子雷達還能夠偵測隱形飛機和潛艇。目前許多外國競爭對手也不斷在招募美國專家，以發展他們的量子專案。

生物科技、醫療保健部分，情報人員特別注意中國的「藥明生物」，因為該公司陸續購買了製藥商拜耳位於德國的製造廠、輝瑞位於中國的製造廠以及中國蘇橋生物，還在美國德拉瓦州、麻塞諸塞州和愛爾蘭設廠。You 認為，藥明生物擁有龐大製造能力，當美國生技公司想擴大製造規模，會發現自己仰賴著中國製造，不得不給他們智慧財產權。

半導體供應鏈相當脆弱，而且美國半導體產業嚴重仰賴台積電，情報報告也指出，競爭對手可以透過供應鏈，對美國商業、國防系統中放置遭到破壞的晶片。

最後是自駕系統，成為駭客未來攻擊目標，不只收集美國駕駛大量數據，也是潛在的國安威脅。情報人員指稱，中國先前非法收購一家義大利軍用無人機公司，試圖收集自駕技術；情報組織 2019 年逮捕蘋果前員工，因涉嫌從蘋果竊取自駕車機密，計畫傳給中國競爭對手。

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