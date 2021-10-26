都是小氣鬼 馬斯克、貝佐斯入選「最吝嗇億萬富豪榜」

【文‧侯冠州】

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）兩人勢同水火可說是眾所皆知；但有趣的是「小氣程度」兩人又如出一轍。因這兩位全球最有錢的人，過去一年捐出不到 1% 財富給慈善事業，雙雙入選「2021 富比士最吝嗇億萬富豪排行榜」。

富比士表示過去一年雖然遇到新冠疫情，但隨著股市飆升，使全球前 400 大富豪資產成長 40%；許多億萬富豪身家「屢創新高」，但億萬富豪慈善方面「慷慨程度」，似乎遠趕不上不斷飆漲的資產。

為了解 400 位富豪慈善事業捐贈程度，富比士進行 2021 富比士慈善指數（The Forbes Philanthropy Score 2021）調查。計算方式是將一個人一生捐贈加總（扣除私人基金和捐贈者擔任顧問的基金），除以總財富和總捐贈金額得出比例後評分。調查將比例（也就是慈善指數）分為 5 等，低於 1% 評分為 1 分、1%~5% 為 2 分、5%~10% 為 3 分、10%~20% 為 4 分，20% 以上為 5 分。

這 400 位億萬富豪中，僅 19 位捐贈 10% 以上（或更多）個人財富，且只有 8 位捐贈 20% 以上（或更多）個人財富；包括索羅斯（George Soros）、巴菲特（Warren Buffett）、貝佐斯前妻麥肯齊（MacKenzie Scott），以及比爾蓋茲和前妻梅琳達等。

至於捐贈 1% 以下億萬富豪多達 156 位，且比去年 127 位增加，貝佐斯、馬斯克便榜上有名，雙雙獲得 1 分，屬於富比士慈善指數「最小氣」等級。

值得一提的是，貝佐斯連續兩年獲得 1 分。富比士指出，為對抗氣候變遷，貝佐斯曾承諾 2030 年前捐贈 100 億美元；至今貝佐斯捐款金額為 8.65 億美元。顯而易見離 100 億美元有一大段差距。

16 日「彭博億萬富翁指數」（Bloomberg Billionaire Index）顯示，馬斯克以淨資產 2,300 億美元居全球首富，貝佐斯淨資產 1,910 億美元，位居第二。

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