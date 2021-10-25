有最短路徑卻不走 MIT：大腦是為了進化而非最佳化

【文‧黃嬿】

人們可能都有這種經驗，意見與導航相左，時常覺得電腦計算的路線比自己認為的更遠。根據超過 1.4 萬人日常生活的手機數據發現，人類其實是很糟糕的導航者，計算最短路線方面並非基於理性，大腦偏向直接面對目的地的路線，忽略繞路走其實比較短的選項。科學家認為，這是大腦為了省力做其他更重要事情的結果。

大家都知道兩點間最短的距離是直線，但當你沿著城市街道行走，可能無法走直線，但要如何決定走哪條路？麻省理工學院 (MIT) 新研究發現，大腦並未最佳化，無法步行導航時計算所謂的最短路徑。

主導研究的科學家是麻省理工學院可感知城市實驗室主任，他在 20 年前還是英國劍橋大學學生時，注意到沿著某條路線前往學校，但走另一條路回到住所，即使其中一條路線較短，仍維持這種行為模式。

他說「我的行為一直不一致，對一生致力理性思考的學生來說，這是很小但令人沮喪的發現。」研究團隊收集 14,000 多人走過的 550,000 多條路徑數據，可幫助回答人們在城市移動時如何選擇路線的問題。

分析發現，人沒有選擇最短路線，而選擇稍長但與目的地角度偏差最小的路線。也就是說，即使一開始向左或向右路線可能更短，但人們選擇的路是更直接面對終點的選項。

研究團隊稱之為最尖路線，這類選擇策略也出現在昆蟲及靈長類動物研究。科學家認為，這種基於方向的導航需要比實際計算最短路線更少的腦力，可能讓大腦更多力氣投入其他任務。答案就是生存，科學家說：「似乎有種權衡讓大腦計算能力用於其他事情，3 萬年前是為了避開獅子，或現在是為了避開危險的 SUV。」

大腦發展是為了進化並不尋求最佳化，但大腦導航方式與智慧手機或 GPS 設備的電腦運算法大不相同，後者可根據地圖，幾乎完美算出任意兩點間的最短路線。但大腦無法下載詳細、基於距離的地圖，因此基於方向的導航似乎是最佳策略。

研究人員還觀察到，人在往返兩地時會選擇不同路線，就像麻省理工學院主任研究生時代那樣。發現這結果時他說：「基於成千上萬步行者的結論，很明顯我不是唯一這樣做的人。」

人類不是最佳導航者，電腦則完全理性，完全照程式碼指示去做，大腦是達到夠好和必要性妥協的「有限理性」。兩種腦袋越來越糾纏和碰撞時，科學家有必要了解兩者的不同。研究發表在 《Nature Computational Science》。