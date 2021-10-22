差異就在那 0.1% 科學家要找 COVID-19 免疫基因

【文‧黃嬿】

人類基因 99.9% 相同，但正是那 0.1% 左右讓每人不同，決定所有差異，從獨特的外觀，到對愛滋病等疾病的抵抗力或易感性。遺傳密碼的某些微小調整，不僅對個人且對社會都非常有幫助，最近科學家開始探索人類基因組，試圖找到對 COVID-19 有天生抵抗力的遺傳基因。

COVID-19 肆虐全球兩年，造成數百萬人死亡，但大多數人輕症或沒症狀，最讓科學家好奇的是，有時整個家庭都感染，就只有某人倖免於難，到底是什麼原因，現在科學界還沒有太多天生抵抗力的資訊，但不代表不存在。

目前科學家已知，COVID-19 嚴重病例中約 3.5% 重症者由於遺傳基因缺失，導致第一型干擾素生產不足，另外高達 10% 重症者有自體免疫抗體，會攻擊自身干擾素。但抵抗感染的遺傳和免疫決定因素本身仍未知。

科學家表示，去年已發現血型尤其 O 型血，似乎對嚴重病例感染表現出輕微抵抗力。其他研究也確定可能與病毒如何進入人體細胞並引發感染有關的候選基因，如 ACE2 受體或 TMEM41B，是冠狀病毒進入細胞或在細胞內複製所需蛋白質。

科學家已發現，病毒透過結合細胞膜上的 ACE2 受體滲透人體細胞，ACE2 附近的罕見變體可保護 COVID-19。其他研究科學家還發現一些人類 ACE2 多態性以不同親和力結合 COVID-19 刺突蛋白。

但對先天性遺傳基因差異還不夠理解，需要更多工作人群可能對 COVID-19 有遺傳抗性的祕密。雅典科學院 (Academy of Athens) 免疫學家正在世界各地尋找可能對 COVID-19 病毒有抗性的人，首先關注有症狀的 COVID-19 患者未受感染的家庭接觸者，至今招募 400 多名符合條件的受試者。

尋找遺傳基因密碼於對抗愛滋病毒有先例，科學界發現白血球表面一種蛋白質 CCR5，是發生在約 1% 人口的基因突變，可阻止愛滋病毒與白血球表面結合，後來因此開發名為 Maraviroc 的抗逆轉錄病毒藥物，可模仿突變效果。

疫情開始以來，科學界還未發現對 COVID-19 有效的特定藥物。科學家認為 COVID-19 可能會跟著我們很長一段時間，找到有某種遺傳方式免受病毒感染的人，可能有助開發 COVID-19 的特定治療方式，對人類來說可能是真正的福音。研究刊登在《Nature Immunology》期刊。

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