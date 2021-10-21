新研究發現 「胎兒性別」恐影響母親感染 COVID-19 反應
【文‧林妤柔】
許多人擔心孕婦施打 COVID-19 疫苗，會影響到生育力和餵奶狀況，不過醫學期刊《科學轉化醫學》 19 日公布研究顯示發現，孕婦和哺乳期婦女似乎打第一劑疫苗後產生的免疫反應比非孕婦弱，即沒有產生那麼多保護性，不過第二劑後差異就消失，並達到標準水準。
除了探討疫苗對孕婦、哺乳期婦女影響，另一項研究也帶來新發現，即為什麼 COVID-19 對男性成人、男童和男嬰的影響比女性更嚴重。
自疫情爆發以來，研究就發現 COVID-19 的性別差異，即男性比女性病得更嚴重，死亡率也更高。過去一年半，科學家 Akiko Iwasaki 與團隊發表研究，表明男性與女性的免疫反應截然不同，男性防禦系統會有緩慢上升過程，之後產生更多促炎性细胞因子，導致危險級過度反應，引發「免疫風暴」（cytokine storm）。
新研究中，研究人員檢查 38 位 COVID-19 確診孕婦的血液、臍帶血和胎盤。胎盤負責提供氧氣和營養物質，是由發育中胚胎細胞長出來，而不是從母親細胞。研究人員發現，面對 COVID-19 感染時，比起女性胎盤，男性胎盤促使更多促炎性细胞因子基因活化。
Iwasaki 認為這種機制非常不同，跟成年人狀況一致，研判可能是男性對病毒的內在反應。另外更驚人的發現是，如果胎兒是男性，確診孕婦產生的抗體就會減少，且這些保護抗體轉移到發育中男嬰的數量也少很多。
哈佛醫學院婦產科和生殖學助理教授 Andrea Edlow 認為，免疫分子活化增加有助男性胎兒抵抗 SARS-CoV-2，同時產生的炎症也可能有風險。
杜克大學醫學院 Cristian Ovies 及同事在相關社論提到，結果意味懷孕早期接種疫苗或晚期加強接種，都有助提高胎盤和母乳的抗體轉移。Edlow 則認為，這些數據表示，對孕婦和哺乳期婦女，應嚴格遵守輝瑞 BNT 和莫德納疫苗的時程表。
不過還需要更多研究了解婦女對疫苗接種的反應。
- Sex of the fetus influences the mother’s response to Covid-19 infection, new research shows
- Pregnancy Changes Immune Response to Covid Shot, Study Says
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