仇富心理充滿矛盾 研究：尊敬個人但厭惡群體

【文‧黃嬿】

疫情加劇貧富差距，許多國家又開始掀起富人稅論戰，但政策需要民眾支持。一項美國研究發現，雖然人們認為 1% 億萬富翁控制龐大財富不公平，但平民如何看待富人的態度有很大不同，且可輕易操縱。

美國俄亥俄州立大學與康乃爾大學研究，揭示人們微妙的仇富心理。發現若富人以個人出現，民眾可能會尊重和欽佩這名億萬富翁，傾向認為這人有才華又勤奮，付出值得賺到這麼多錢；但當民眾看到一群富翁出現，就會馬上感受到不公，且想知道運氣或經濟體系如何在賺錢過程發揮作用。

研究找 2,800 人參與八項實驗，研究人員只調整一項事實陳述方式，就發現受訪者對 CEO 相對普通員工應該多賺多少錢有非常不同的看法。

一組參與者讀到美國最大 350 家企業 CEO 薪水從 1995 年是員工 48 倍增加到今天 372 倍。另一組參與者只讀 350 強名為 Avnet 的特定公司，以及 Avnet 執行長如何看待他的薪水增長幅度。

兩組文章都將增長歸功於 CEO，但讀 Avnet 文章的人比讀整體企業文章的人，更認為 CEO 收入理當拿得比普通勞工薪水多很多。這結果反映個別 CEO 而不是整體 CEO 獲得報酬時，人們似乎更能容忍差異。

另外一項研究是看雜誌封面，研究參與者閱讀封面對一名或多名富翁的簡要描述後，寫下幾句話表達對這個或多人的感受，並評價這名或多個人應得的財富，以及認為他們如何獲得財富。

那些看個人描述的參與者評論比看團體的人少，且更可能認為個人億萬富翁的成功歸功於天賦和努力。看到一群億萬富翁在一起的人，更傾向支持徵收遺產稅以縮小貧富差距。研究人員表示，人們顯然對一張封面描繪一群人的財富，比看到個人財富感到更不安。

這項研究價值在富人在社會和媒體中描繪和讚揚的方式，可能會影響人們如何接受經濟不平等。研究人員認為，如何展現富人形象，對目前政策成關鍵影響，因當人們想到最富有 1% 這類群體時，他們更有可能支持對超級富豪徵收財富稅，但當他們想到某個特定富人時，態度就減弱。

如果想改變系統，必須讓人們從系統角度思考，因此媒體報導偏好很重要，通常媒體最喜歡以個性化故事反映整體社會問題或趨勢，這種寫作方式可能會適得其反。研究刊登於《美國國家科學院院刊》。

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