不是自己比較會賺 青年貧富差距來自父母

【文‧黃嬿】

文化使然，南韓政經界醜聞不稀奇，最近躍上頭條的是一名南韓前立法委員的兒子從房地產開發資產公司拿到一筆天價資遣費引發譁然，當然這筆錢與他父親有關，但反映南韓社會的金湯匙愈來愈富有，並不是因自己多會賺錢，而是繼承家庭財富，讓普通人感覺愈來愈難翻身。

南韓媒體報導，這位公子起初是由父親介紹到房地產開發旗下資產公司工作，在薪酬部門擔任助理經理約 6 年，但最近離職，卻拿到 50 億韓圜巨額資遣費，超過他應得的 200 倍。

這在南韓引發公眾撻伐，最近正好出具統計數據，揭示現在南韓青年貧富差距的程度，富者愈富的原因並非多會賺錢，而是繼承家產。

南韓統計局對 20~30 歲的南韓人資產統計發現，南韓上層 20% 年輕人去年積累的財富是下層 20% 的 35 倍。2019~2020 年，僅一年富人擁有的財產和資產總價值飆升 8.8% 至 8.74 億韓圜，下層階級僅增長 2.6% 至 2,500 萬韓寰。愈年輕家庭財富影響愈大，與 30 多歲南韓人相比，20 多歲南韓人財富差距較大，但收入差距較小。

報告點出關鍵，即南韓年輕人收入差距並不是太大，但得到父母經濟支持的人和沒有得到父母經濟支持的人差距正在擴大。此外，南韓稅務機構國家稅務局最近調查 446 名 30 歲初代以下，發現這些人涉嫌從父母獲得房屋、建築物和股票卻沒有繳稅。

原本南韓中產階級視自己為銀湯匙，但現在南韓年輕人看這些金湯匙一代，多半將自己視為低收入的土勺，原因就是不平等、債務、房價和青年失業率同步飆升。《Fortune》分析，南韓青年因房價太貴、找不到好工作，以及長者不願退休，是青年無望的三大原因。

過去 5 年來，首爾房價上漲一倍多，現在首爾公寓平均價格接近 100 萬美元，今年 1~9 月就飆升 12%，是 15 年來最大漲幅。南韓還創造術語，叫做 yung-gul，意思是人們竭盡所能甚至出賣靈魂來買房。

買不到房也找不到好工作。自 2017 年以來，儘管南韓在所有經合組織國家 (OECD) 受過高等教育的年輕人比例最高，但失業或未充分就業的年輕人數量逐年增加，2021 年 1 月達 27.2% 高峰。工作競爭非常激烈，大量受過高等教育的年輕人競爭少數穩定的工作，大部分人從事資格要求低的工作，或是兼職與合約工作。第三個原因是許多年長的南韓人超過退休年齡還在工作，又進一步減少年輕一代的工作機會。

辛苦工作也得不到想要的生活，愈來愈多南韓年輕人走偏門，借錢去買股票、玩加密貨幣，甚至線上賭博。政府擔心年輕人轉向風險和債務，領先全球 8 月就提高利率，對銀行與非銀行的貸款都嚴加收緊。

南韓貧富差距本就超過美國，青年不平等將讓問題更嚴峻，南韓民眾已看清楚，換誰當選總統都一樣，或許資本主義最負面的體現不是美國，而是處處向美國看齊的南韓自己。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】