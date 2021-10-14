城市空污來源不是交通 竟是家用產品

【文‧黃嬿】

氣溶膠噴霧劑含的揮發性有機化合物 (VOC) 有毒性，不只噴霧式產品，連乳液都含這種揮發性物質，現在市面有很多標榜低 VOC 的產品，但隨著消費量大增，VOC 已超過汽車排放，成為城市空氣污染最大來源。最近針對紐約市空氣品質的研究發現，七成以上煙霧化學物質就是來自這些家用產品。

英國研究發現，1990 年代和 2000 年代，汽車是英國最大 VOC 污染源，然而近年汽車尾氣排放的更嚴格限制和催化轉換器的廣泛採用減少 VOC 排放，儘管汽車仍是二氧化氮和顆粒物污染的主要來源，但隨著家用產品 VOC 使用量急劇增加，特別是 1980 年代後期各國同意禁止使用會危害臭氧層的氟氯化碳等鹵烴後，VOC 反而成為另一種環境危害。

全球每年使用近 400 億罐一次性氣霧劑，在英國等高收入國家，普通人每年使用約 10 個氣霧罐，幾乎都含 VOC。現在氣霧劑產品占英國所有 VOC 排放量 6.1%，已超過交通運輸排放量。中低收入國家的需求也在上升。雖然揮發性有機化合物不像鹵烴導致全球變暖，但科學家越來越擔心會帶來環境和健康問題。

科學家認為，這些個人護理產品的核心問題是以石油為基礎，當蒸發就會變成一種 VOC，再與陽光、汽車和卡車尾氣產生的氮氧化物混合，形成空氣污染顆粒。室內空氣不流通的環境使用時，高濃度 VOC 會導致頭痛、肺部刺激、神經系統損傷和某類癌症。

在人口密度最大的地區 VOC 濃度更高。美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 的空氣污染專家藉安裝各種空氣品質感測器的麵包車，穿過紐約市街道收集即時空氣污染數據，結果發現紐約市 78% 煙霧化學物質來自油漆或個人護理產品，即使是非噴霧產品如乳液，也會造成煙霧。科羅拉多州的波德測到的空氣污染，揮發性化學產品污染就不如交通污染。

科學家表示，可能需要修改國際立法防止 VOC 成為氣溶膠鹵烴的替代品。至於消費者可以做什麼，專家一般建議，如果產品有氣味，如肥皂或除臭劑等，可能會釋放 VOC 氣體，或可買標示低 VOC 的產品，但最終減少購買才是最好辦法。

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