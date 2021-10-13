比特幣揹巨大環境代價 一筆交易等於扔掉兩台 iPhone

【文‧黃嬿】

開採加密貨幣需要大量耗電電腦全天候工作，碳足跡很大，這已經不是什麼祕密，由於任何停機時間會導致更難獲得下一顆幣，這種設計機制使礦工必須運行更多電腦，且最好是最新最快的晶片，淘汰的硬體造成大量電子垃圾，專家計算平均每筆交易等於丟掉兩台 IPhone 12。

《QUARTZ》報導指出，今年初劍橋大學研究得出結論，比特幣礦工的全球網路，每年消耗電力與阿根廷一樣多。《焦耳》(Joule) 期刊文章顯示，比特幣開採量隨價格一起飆升，就溫室氣體排放而言，相當於倫敦都會區排放量。

這種挖礦系統不僅耗電，還迫使礦工只運行最新、最快、最節能的電腦晶片，並丟棄舊的。加密貨幣經濟學家 Alex de Vries 基於新硬體上市速度，假設大多數礦工以此速度更換晶片，估算比特幣挖礦晶片平均壽命僅 1.3 年，慢於此速度的話幾乎不可能盈利。

以目前比特幣價格計算，全球每年從比特幣開採產生的電子垃圾量約 30,700 公噸，相當於荷蘭一年扔掉的筆電、手機和其他個人電子設備產生的電子垃圾量。2020 年比特幣網路處理 1.125 億筆交易，代表每筆交易至少相當於 272 克電子垃圾，這是兩部 iPhone 12 mini 的重量。Alex de Vries 還認為，比特幣對新硬體日益增長的需求是全球半導體晶片短缺的原因之一。

據聯合國數據，電子垃圾是世界增長最快的垃圾流，2014~2019 年增長 21%，達 5,360 萬公噸。不到五分之一回收利用，電子垃圾含許多金屬和化學物質對人類健康有害。

已有很多人在商討綠色比特幣的可行性。包括將比特幣挖礦中心設在可再生能源農場，電力低需求時期運作，吸收多餘電力挖礦，聲稱是一舉兩得，因礦山獲得低成本、零碳電力，風能或太陽能發電廠也獲得可靠的大客戶。

但假設前提是當電力要用於其他更有益於社會的目的時，採礦作業應當暫停。專家認為這不切實際，因為挖礦只有全天候運行時才有效，要想超越競爭對手，唯一方法就是使用最便宜的電源，更多機器，更頻繁運作。

中國一些採礦作業會在夏季利用低成本水電，但冬季又重新使用煤炭。比特幣礦工也在加拿大和美國太平洋西北部追逐廉價水電。俄羅斯國有天然氣公司 Gazprom 也有一部門出售火炬氣為比特幣礦工產生電力，火炬氣是石油和天然氣鑽探和加工的廢物副產品，一般會排放。

2019 年劍橋調查 280 家比特幣公司，39% 表示採礦活動由可再生能源提供動力。至於電子垃圾問題，需要用更可持續的替代方案取代比特幣開採過程，論文提到權益證明，以太坊 5 月宣布計劃幾個月內轉向這種方式。另外一種加密貨幣 Chia，數據挖掘能力取決硬碟存儲空間的大小，但也被指責會擾亂硬碟與 SSD 市場供需。

MIT 史隆管理學院應用經濟學教授認為，比特幣挖礦法是非常糟糕的系統，以過度使用能源的競爭決定贏家。但他也強調，這純粹是比特幣問題，而非加密貨幣問題。

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