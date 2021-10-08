由於氣候變遷 地球正在變暗

【文‧Emma stein】

氣候變遷正在導致海洋變得越來越暖，許多生物生活圈開始往兩極遷移。現在一篇投入 20 年時間的新研究發現地球太平洋上空雲層也越來越少，這導致雲層反射回太空的光跟著變少，進一步又使地球海洋更加溫暖，就像陷入惡性循環。

從 1998 年到 2017 年，紐澤西理工學院物理學家 Philip Goode 團隊耐心收集了近 20 年時間數據，透過分析新月期間地球反射至月球較暗表面的地照（earthshine），了解地球的亮度是否以及如何變化。

在結合 NASA 的雲與地球輻射能系統（CERES）觀測結果後，團隊發現前 10 幾年地球反射至月球的光量基本上非常恆定，安穩到一度讓研究人員想中斷研究，然而最後 2 年地球反射率突然驟降約 0.5%，由於 20 年來地球經歷過太陽活動極大期與極小期，可以確定這道變化與太陽活動無關，因此團隊推斷地球反射的光量減少一定來自地球本身變化。

同時，CERES 數據指出位於美洲西海岸外的東太平洋上空，原本該有的明亮低空雲層消失了，接著那裡記錄到海面溫度明顯升高。平常部分陽光會被雲頂反射回太空，但當雲量減少後反射量減少，更多陽光直照地表並被海洋吸收，也就是說，雲層減少可能是地球亮度降低的主要原因，且會進一步導致海洋更加溫暖。

這些原本該被反射回太空的光困在了地球系統內，雖然團隊未指出這會對全球暖化產生直接影響，但地球亮度變化勢必與未來氣候變遷息息相關。新論文發表在《地球物理研究通訊》（Geophysical Research Letters）。

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