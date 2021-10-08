茶水間閒聊是人性 研究：大家都喜歡聽別人私事

【文‧黃嬿】

我們都喜歡深入、有意義的談話，藉談話與他人建立友誼，增加幸福感。但是深聊通常只和親密朋友，不熟的人頂多隨意閒聊，擔心聊太私密的話題會造成尷尬，對方會排斥。一項有趣的研究發現，與陌生人深入有意義談話，其實很有樂趣，且對方一點都不會覺得尷尬。

美國心理學會發表的研究，研究人員找來 1,800 多名參與者，參與 12 項實驗，要求兩個不認識的人聊天，話題有淺有深，閒聊包括電視節目，討論天氣等，深層問題會引出更多個人私密訊息，例如在其他人面前哭過嗎、想像自己未來的各種預言等。

談話前參與者先預測尷尬程度，預期與談話夥伴的關係，以及對方對這場談話感興趣的程度。之後再評估實際尷尬程度，實際感受到的關係程度以及實際體驗的樂趣。

總體而言，研究人員發現，深層和淺層對話都比參與者預期更不尷尬，並有更強的關係感和愉悅感。深度對話這種效果更強。此外，討論深層問題的參與者還高估談話的尷尬程度，至於對方對私人話題感興趣程度也遭低估。

這項研究主要發現人們會選擇與關心自己的人談論更深層話題，但其實跟陌生人或不熟的人聊私密事比想像更有趣。哈佛大學社會學家幾年前就發現這現象，人們雖然信任關係密切的人，但被問及通常與誰分享擔憂時，通常是搭飛機遇見的陌生人或理髮師，或同候診室的陌生人。

為什麼面對有關健康、人際關係、工作或孩子等私密問題時，人們可能避開最親近的人，作者解釋有三個原因。首先，親密關係往往最複雜，當我們需要安慰，不確定這些人可能扮演哪個角色，並擔心這角色可能會給我們除安慰外的情緒。

其次是當處理困難之事，通常更願意與有相同經歷的人傾訴，人們尋求「認知同理心」而不是單純的溫暖。

第三，脆弱時人們其實只想說說話，這時只就近找離我們最近的人，並沒有想太多。作者表示，「人類行為的理性模型是行動前先停下來思考的模型，但事實是，很多時候我們不會這麼做。」

這篇發現也強調薪水之外職場社交的重要性。作者表示，聊天就跟喝水一樣重要，與不熟的人講私密話題是人性，因此茶水間聊天扮演很重要的日常工作，這大概可以解釋即使八卦就是同事傳來傳去，人們還是對此樂此不疲。

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