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氣候變化干擾 將來楓紅可能成絕響

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/Bonnie Moreland CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Bonnie Moreland CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

高緯度國家的秋天是很舒服的季節，樹葉顏色的變化讓大地如上帝作畫，但秋天顏色面臨氣候變化的嚴重威脅，包括乾旱會使樹葉達到最燦爛顏色前就變成棕色或枯萎，甚至秋天到來之前，熱浪就足以讓樹葉掉落。而極端天氣事件如颱風，會將樹木葉子完全吹落。

時序進入 10 月，秋天正式來臨，通常美國 9 月底就會看見樹葉變成暖黃色調。但今年許多地區甚至還一片綠油油，有些地方因秋季溫度還是很高，使許多樹葉直接枯黃。丹佛園藝師稱，已經很多年沒看到漂亮的秋季風采了。

氣候變化不利秋葉發展，這個過程與植物生物學有關，當秋天到來，白天長度和溫度下降，葉子的葉綠素分解慢慢失去綠色，樹葉開始變黃變紅，成為高緯度國家秋季最典型的景觀。但這種微妙的平衡容易受環境影響，如果秋季溫度過高，綠葉持續時間就會更長。更糟糕的是，乾旱的夏天會給樹木造成壓力，樹木生理運作機制直接關閉，葉子會直接脫落。

如美國俄勒岡州今年夏天達 43°C 高溫，導致稱為「樹葉焦化」現象，即樹葉過早變成褐色，當葉子色素降解，不久後就脫落，會影響樹木的長期健康、活力或生存。去年發表在《科學》期刊的研究發現，樹木有種限制生產期的自我調節機制，研究認為，春季和夏季光合作用增加導致樹木提前衰老，落葉時間提前。

氣溫升高對樹木生長的其他危險因素還包括疾病和入侵性害蟲，以及樹種向北蔓延，都可能導致秋天色彩不再鮮豔。最令專家擔憂的，是高溫下茁壯成長的非本地昆蟲是氣候變暖的最可怕結果。

秋天的自然之美是許多人創作的靈感，或想出門旅遊的動力，但以前看起來無關緊要的東西現在可能是氣候變化的警鐘。樹木學家、環保主義者和生態學家表示，最近季節景觀受天氣條件干擾已明顯不同，隨著地球變暖，這種趨勢可能會繼續下去。

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