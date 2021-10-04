運動後反而更睡不著？可能是運動時間害了你

【文‧林妤柔】

你常在晚上運動或健身嗎？一項新研究發現，如果運動的時間不同，會影響到睡眠品質，如果想要在早上充滿活力，就不該在接近深夜時運動。

這項研究由加拿大康考迪亞（Concordia）大學的睡眠科學家進行，研究人員對 15 項研究中所蒐集到的資料進行分析，著重於睡前幾個小時內，單次的激烈運動將怎麼影響到年輕人與中年人。

研究負責人 Emmanuel Frimpong 表示，分析顯示，在睡前 2 小時結束運動，對睡眠最好，包括培養睡意、增加睡眠時間；反之，睡前 2 小時內才結束運動，將對睡眠產生不利影響，需要更長時間入眠、睡眠時間減少。

該團隊還發現，騎腳踏車是對睡眠最好的運動類型，30 至 60 分鐘的高強度運動對培養睡意和睡眠時間最有利。另一個有趣的發現是，高強度運動無論在晚上何時進行，都會導致快速動眼期（REM）階段的睡眠有所下降。

Frimpong 表示，對於健康、沒有睡眠障礙的年輕人和中年人來說，晚間運動應該在傍晚或黃昏時進行；同時，還要維持一致的運動計畫，因為在晚上不同時間鍛鍊可能導致睡眠障礙；另外還要考慮到自己是「早起鳥」還是「夜貓子」，因為前者若在晚上進行高強度運動，可能導致睡眠障礙。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】