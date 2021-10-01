新手媽媽研究發現 睡眠不足導致加速衰老

【文‧黃嬿】

許多新手媽媽會發現生產完沒多久，突然感覺面目蒼老，甚至一頭白髮。新手媽媽迅速老化有科學證據，一項新研究發現睡眠不足的新手媽媽，生理年齡比睡眠充足的媽媽老 3~7 歲。

衰老背後的因素眾所周知，包括吸菸、過度飲酒、超重和不活動約占衰老的 9.2%，這些不良行為會損害細胞。根據美國耶魯大學 2019 年對 2,339 名 50 歲以上成年人研究發現，失業、失去孩子或診斷患有絕症等不良生活事件占另外 9%。

頭髮變白也是衰老表徵，壓力會加速過程，原因是壓力會啟動負責控制身體戰鬥或逃跑反應的神經，當人處於極度壓力下時，神經會釋放化學物質正腎上腺素，會永久性損害黑素細胞幹細胞的儲存庫，對毛囊黑色素細胞幹細胞造成永久性損傷，讓人頭髮變白。

法國末代女王瑪麗安東尼 (Marie Antoinette) 在法國大革命後上斷頭台時一夜白髮，當年她只有 38 歲。一般人即使沒有經歷那麼巨大的壓力，一些事件也會讓人體會到迅速衰老是什麼感覺。

這次是針對新手媽媽的研究。加州大學洛杉磯分校今年夏天發表在《睡眠健康》期刊研究顯示，新手媽媽抱怨自己瞬間衰老，可能是對的。科學家研究 33 位 23~45 歲母親懷孕期間和嬰兒出生後第一年，分析血液樣本 DNA，確定她們的生理年齡，結果發現，生產後 6 個月時每晚睡眠不足 7 小時的母親生理年齡，比睡眠 7 小時以上母親老 3~7 歲。

睡眠時間少於 7 小時的母親，白細胞端粒也更短。科學家表示，染色體末端的這些小 DNA 片段有保護帽作用，就像鞋帶末端的塑膠尖端，縮短的端粒與更高癌症、心血管和其他疾病及更早死亡風險有關。

研究作者表示，產後睡眠剝奪的最初幾個月可能對身體健康產生持久影響。研究人員報告說，雖然參與者的夜間睡眠時間從 5~9 小時不等，但一半以上的睡眠時間都少於 7 小時。研究發現，每增加 1 小時睡眠時間，母親生理年齡就會更年輕。目前尚不清楚這些影響是否持久，但這項最新發現證實，衰老可加速，有時甚至顯著加速。

長時間工作和壓力也可能是過早衰老的原因。2019 年發表在《生物精神病學》期刊美國密西根大學 250 名初級醫生的研究發現，在醫院工作的第一年，端粒老化速度是大學生 6 倍。工作時間最長的人端粒收縮幅度最大。醫生平均每週工作 64 小時，但每週工作 80 小時的醫生端粒最短。

科學家發現，雖然基因對衰老扮演最重要的決定作用，但生活方式影響比預期更大。同一群研究人員去年發現，母親分娩前壓力可能會加速孩子生理衰老，這是健康風險的代際轉移，證實早期環境和母體因素可能會影響一個人的人生起點，可能會讓他們走上更快衰老的道路。

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