共享汽車美其名 坐Uber比自己開車更污染

【文‧黃嬿】

一般人以為，不買車不養車，需要時就叫車，應該算環保行為，但過去有研究指出，Uber 等所謂共享汽車服務，其實造成更嚴重的交通污染，最近美國卡內基美隆大學 (Carnegie Mellon University) 工程和公共政策研究人員研究也發現，坐共享汽車會對氣候造成更大破壞。

研究人員在奧斯汀、芝加哥、紐約和加州城市收集關於 Uber、Lyft 和其他服務的公共數據，使用電腦模型模擬 10 萬次行程，繪製行程長度、兩次乘車間隔時間，以及司機使用的車輛類型圖片。

研究人員再利用現有研究將溫室氣體排放、空氣污染物、交通、噪音和碰撞等影響轉化為額外的社會成本，結果發現，平均而言，任何共享汽車產生的社會成本比私人車輛相同旅程高 30%~40%。碳足跡方面，雖然共享汽車通常比普通乘用車更新且更省油，但共享汽車每次行程排放量比私人車輛高約 20%。

研究分析，造成這種差異的主要原因是空車時間。平均而言，空車行駛占總駕駛時間 43%，這些時間花費在產生碳排放、阻塞交通，以及遭遇的事故風險更多。但共享汽車確實在某關鍵指標勝過私家車，就是空氣污染，原因是每次啟動引擎都會造成一次性嚴重污染。先前研究就發現，重新啟動引擎造成的空氣污染大致相當於駕車 200 英里。共享汽車多持續行駛，因此引擎重新啟動的次數較少。

去年一項研究也發現，共享汽車表面聽起來很環保，但由於這種服務會取代更環保的選擇，如搭公車或捷運，或走路與騎腳踏車等，因此實際造成的氣候污染平均比其他出遊方式高 69%。

專家認為，共享汽車要真正達成環保，改善氣候和交通堵塞，必須真的是共享或換成電動車，並同時鼓勵公共交通、騎自行車和步行等低排放模式。Uber 或 Lyft 都聲稱致力減少污染，如鼓勵共乘、鼓勵駕駛使用電動車，引入自行車和踏板車共享服務，將公共交通時程和票務整合到各自的應用程式，但看來有些無能為力。

主要原因是坐計程車比其他污染較少的交通方式更方便，有時還更便宜。此外，現在 Uber 和 Lyft 平台大多數都是燃氣車，電動車占比不高，這些公司也曾經想嘗試推廣共乘，但客戶多半不願意和其他人共搭車輛。

因此共享服務只是美名，要解決共享汽車的污染問題，最好的選擇是將這些外部成本納入用戶必須支付的費用，讓搭乘價錢更貴，消費者才會考慮搭公車或捷運，走路或是騎腳踏車出門。

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