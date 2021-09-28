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人體吸塵器 研究：嬰兒糞便微塑膠是成人10倍

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/Philippe Put CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Philippe Put CC BY 2.0）

【文‧黃嬿】

微塑膠是小於 5 公釐的塑膠顆粒，多是從較大塑膠分解後產生，科學家已在愈來愈多地方發現微塑膠，最近研究發現，嬰兒糞便竟然也有微塑膠，數量還比成人還多。

研究估計，普通人每週最多可以攝入 5 克微塑膠，一些微塑膠會通過消化系統並隨糞便排出，但一些微塑膠會永久積聚在器官內。最近研究發現，一些碎片會穿過細胞膜進入血液。其他研究也發現，微塑膠會從孕婦傳到嬰兒胎盤的代際傳遞。很自然的，嬰兒體內也會有微塑膠，只是讓研究人員訝異的是從嬰兒糞便發現的量遠高於成人。

紐約大學醫學院研究人員使用質譜分析法分析 6 個嬰兒和 10 個成人的糞便，以及 3 個新生兒的第一次糞便，為了確保只計算來自嬰兒腸道的微塑膠，而不是尿布的微塑膠。排除製造尿布的塑膠即聚丙烯，這是不同於聚碳酸酯 (PC) 和聚對苯二甲酸乙二酯 (PET) 的聚合物。

結果發現，PC 微塑膠含量在成人和嬰兒大致相同，但嬰兒 PET 微塑膠含量高 10~20 倍。研究人員在初生嬰兒第一次排出體外的糞便也發現少量兩種微塑膠，顯示嬰兒出生時體內已含塑膠，這與之前人類胎盤和胎糞發現微塑膠的研究呼應。

不久之前，科學家才發現使用塑膠奶瓶泡奶粉，導致嬰兒每天攝入數百萬微塑膠顆粒，每年可能吃下接近十億顆微塑膠。這次研究人員發現塑膠來源更廣泛，主要是來自嬰兒的嘴巴行為，例如在地毯上爬行和咀嚼紡織品，以及兒童各種塑膠玩具、奶瓶、勺子等器具，都是可能來源。

還有一個來源是室內灰塵。室內灰塵的微塑膠遠超過想像，每年可能吸入數以萬計顆粒。室內空間多項研究發現，一般家庭每天可能有 1 萬根微纖維落在 1 平方公尺地板範圍，這些微纖維是來自衣服、沙發和床單等，嬰兒花費大量時間爬過這些東西，攪動沉澱的纖維並踢到空中。

大部分微塑膠不會透過排泄排出，因此人們體內的總體微塑膠含量可能更高。但目前科學家關於微塑膠如何影響人體的知識知之甚少，只有一些實驗室動物研究顯示炎症、細胞失能和代謝問題。

科學家認為，嬰兒糞便排出微塑膠代表腸道可能吸收了一些顆粒，就像從食物吸收營養。主持研究的科學家說，「不幸的是，現代生活方式，嬰兒接觸到許多不同事物，我們不知道這些東西在他們以後的生活會產生什麼影響。」研究發表於《環境科學與技術快報》期刊。

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