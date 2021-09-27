3C兒童對身心有害？大型研究：螢幕時間使用越長孩子交友圈越大

【文‧林妤柔】

過去認為孩童花太多時間在手機、平板上，對身心狀況不好，這個觀念可能要修正一下了。根據最新研究顯示，花更多時間使用數位產品的學童，所擁有的交友圈更大，並不像以前一樣只有負面影響。

科羅拉多大學波德分校（Boulder）行為遺傳學研究所領導一項新研究，追蹤學齡兒童健康和大腦發展，並且針對近 12,000 名 9 歲至 10 歲的兒童資料進行分析。撇除學校活動的數位產品，孩童平均使用螢幕 4-5 小時，與女生相比，男孩使用時間多 45 分鐘。女生花更多時間在社群媒體上，男生則是玩電動。

研究人員也發現，每天花在螢幕時間越長，的確與成績較差、睡眠時間較少或注意力缺失過動症（ADHD）存在微小關聯，但可說是微乎其微，因為比起螢幕使用時間，社經地位對於這些負面結果的影響更大。

有趣的是，研究還發現，螢幕使用時間越長，孩子越可能擁有強大的交友圈，因為數位設備能夠加強同齡人之間的關係，即使在分開時也能保持聯繫。另外，螢幕時間與某些行為問題，例如注意力缺失過動症（ADHD）之間的因果關係尚不清楚。

該研究作者 John Hewitt 指出，近年來有一些論文認為，使用螢幕時間過長對孩童有害，但這個負面影響也可能是被過度放大。從數據來看，螢幕時間與負面結果的確存在著關係，但影響不大也不可怕。

另一位主要作者 Katie Paulich 發現，使用螢幕類型和心理健康之間存在重大差異，例如狂看電視節目與負面的心理健康有關，玩電動則與更強大的交友圈有關。

他們認為，相較於每天計算使用時間，家長應該更加注意孩子何時以及如何使用設備。Paulich 認為，比起螢幕時間，應該更注意螢幕的內容，因為螢幕時間很可能對年輕人來說，並沒有本質上的危害。

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