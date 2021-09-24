種田也種迷宮 法國新創公司為農民開發新收入

【文‧藍弋丰】

經濟發達的國家，若要讓農民也能過一般中產階級的舒服日子，農產品又不能貴到中產階級變成實質窮困，除了想辦法提升農業自動化程度，只能想辦法讓農業有額外價值，台灣也有許多觀光農場賺取觀光收入，不過既然要賺觀光財，不如做徹底一點吧！法國新創公司爆米花迷宮（Pop Corn Labyrinthe）乾脆幫農民把作物種成探險迷宮。

爆米花迷宮每年與農民簽約，每年把農地種成迷宮，供觀光客探險，創辦人是 Guilbert 夫婦，丈夫 Frédéric 原本務農，太太 Marie 受訓於旅遊業，兩人結合專長，發展觀光農牧業，以增加務農的附加價值，之後更想到在農地種迷宮的點子。

2009 年時，他們在布列塔尼莫爾比昂省的 Rhuys 半島蓋了第一座農田迷宮，很快，隔年就於基伯龍灣蓋了第二座，之後快速開花散葉，進軍朗德省、大西洋羅亞爾省、旺代省、濱海夏朗德省，以及大城市附近，包括昂傑、波爾多、巴黎市郊。2021 年更一口氣增加 10 座，總數到 23 座。

丈夫 Frédéric 親自設計迷宮，先在紙上設計，之後根據不同農田的大小與地形調整，每個迷宮都獨一無二，且隔年重新種植時又要更新設計，同地點的迷宮也是年年不同，因此來客每年會回籠，挑戰每年的不同路線。

簽約的農民照常種植作物，早春作物剛萌芽時，爆米花迷宮的人員來到農田，照著迷宮路線移除路線的作物苗，到 7 月時，作物長高到比人還高，這時迷宮就成形了。Marie 表示，每年他們在作物只有幾公分高的時候設計迷宮，一旦作物長成，連她自己都跟遊客一樣很難找到路。爆米花迷宮的農田迷宮一般占地 4 公頃，迷宮路線達 5 公里長，平均約 1.5 小時能走出迷宮，但若有人迷路受困繞不出來，也有快速脫離的路線。

農田迷宮唯一的缺點是開放時間有限，每年可從 7 月開始開放營運到 8 月，部分可到 9 月。全球疫情來襲，讓爆米花迷宮很擔憂受衝擊，結果發現 2020 年來客跟過去一樣多，因疫情讓悶壞的法國人渴望戶外活動，使迷宮更受歡迎，而農田迷宮也可能是來玩家庭的法國小孩難得實地看到作物成長，對家長來說既有娛樂性又有教育性。

創辦人表示，許多農民積極尋求多元化營收來源以確保有好收入，因此深受農田迷宮吸引，爆米花迷宮總是在尋找開設新農田迷宮的地點，更希望走出法國，進軍西班牙與瑞士。

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