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活下去就贏了 研究：當今蛇類物種將近 4,000 種是因恐龍滅絕

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Emma stein】

6,600 萬年前，一場毀滅性小行星撞擊事件引發後續地震、海嘯和無窮野火，導致當時稱霸地表的恐龍近乎滅絕，但某些哺乳動物、鳥類、青蛙、魚類等設法生存下來。蛇也是少數從小行星撞擊倖存下來並進化的物種，且還從極少數品種演化成如今近 4,000 個物種。

恐龍在白堊紀（Cretaceous）時期占據陸地所有階層生態位，晚期更是恐龍物種數量巔峰，直到 6,600 萬年前，地球因小行星撞擊經歷白堊紀─古近紀滅絕事件，當時地球估計有 76% 動物與植物都消失了，但哺乳動物、鳥類、青蛙、魚類等倖存，並成為新生代的優勢動物。

現代蛇類物種將近 4,000 種，但利用化石分析現代蛇的遺傳差異重建進化過程，英國巴斯大學領導的團隊發現，所有現代蛇類都可追溯到 6,600 萬年前小行星撞擊倖存的少數物種。

推測蛇類當初活下來的原因，研究人員認為可能是蛇可躲在地下且長時間不進食，因此競爭對手恐龍滅絕後，蛇便進入新生態位與棲息地，開始分化出毒蛇、眼鏡蛇、束帶蛇、蟒蛇、蚺等新物種。

研究人員表示，蛇類其實非常了不起，因為牠們不僅在食物鏈崩潰環境存活，還在幾百萬年內迅速進化以最大程度利用新棲息地，甚至可說沒有小行星撞擊事件，蛇類可能不會有如今這麼多樣化的物種。

破壞即新生，如今蛇類對維持生態系統的穩定也至關重要，但隨著和人類活動的衝突與日俱增，許多物種又面臨滅絕威脅。新論文發表在《自然通訊》（Nature Communications）期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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