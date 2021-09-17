內部文件遭揭穿 Facebook 早知 IG 是毒品

【文‧黃嬿】

十幾歲是青少年自我認同迅速發展的時期，但社群媒體扭曲社會現實，關注名人身體與生活照片，讓全球青少年都陷入自己不夠好的虛假漩渦。其實 Facebook 過去 3 年動員龐大資源深入研究年輕用戶，早就知道 IG 是種毒品，尤其對十幾歲女孩產生不良影響。

年輕人早就從 Facebook 轉移至 IG，Instagram 用戶有四成年齡在 22 歲以下。以美國為例，每天約 2,200 萬青少年登錄 Instagram，登錄 Facebook 的青少年只有 500 萬，美國青少年在 Instagram 花的時間比 Facebook 多 50%。

為了解社群媒體對青少年的影響，Facebook 動用資料科學、行銷和產品開發等領域的員工，許多人擁有電腦科學、心理學以及量化和質化分析的背景，研究用戶如何與平台互動，2019 年與 2020 年做了多次焦點團體、線上調查和日記研究，2021 年還對數萬人進行大規模調查，比對用戶回饋與 Facebook 自己數據。

《華爾街日報》揭露 Facebook 內部文件，據調查，有三成少女表示若她們覺得自己的身材糟糕時，Instagram 會讓她們感覺更糟。青少年將焦慮和憂鬱率增加歸咎於 Instagram，報告有自殺念頭的青少年中，13% 英國用戶和 6% 美國用戶自殺念頭追溯到 Instagram。

另一項跨大西洋研究發現，超過 40% 的 Instagram 用戶表示感覺自己沒有吸引力，他們表示這種感覺始於 IG；約四分之一表示感覺不夠好的青少年也表示是從 Instagram 開始。

人們會根據他人的吸引力、財富和成功來評估自己的價值，這種社會比較在 Instagram 更糟糕。結論是有些問題是 Instagram 特有。報告寫道，TikTok 以表演為基礎，Snapchat 用戶則透過濾鏡將焦點保持在臉部，但 Instagram 非常注重身體和生活方式。

內部研究表明，只分享最佳時刻的傾向、看起來完美的壓力和令人上癮的產品可能會使青少年陷入飲食失調、對自己身體的不健康感覺和憂鬱症。且內容還提到透過演算法為用戶提供照片和影片的探索頁面，可能會讓用戶近一步接觸可能有害的內容。

Instagram 正在醞釀完美風暴。內部文件發現，青少年就算知道應該少上 Instagram，但缺乏自制力。有員工建議，Instagram 應該減少名人時尚、美容和人際關係曝光，增加親密朋友曝光。

報導指出，Facebook 對 Instagram 研究突顯他們明知將青少年推入虎口卻裝傻。公開場合 Facebook 一直淡化 Instagram 對青少年的負面影響，並沒有將研究公開或提供要求的學者或立法者。

Mark Zuckerberg 今年 3 月在美國國會聽證會被問及兒童和心理健康問題時說，「我們看到的研究顯示，使用社群應用與他人聯繫帶來積極的心理健康益處」，5 月 Instagram 負責人 Adam Mosseri 表示，據研究 Instagram 對青少年幸福感的影響可能相當小。

青少年一直是金雞母，不可能放棄這塊市場，內部文件一句話說明一切，「Instagram 很適合在年輕人引起共鳴並贏得他們的青睞，如果 Instagram 能繼續發展軌跡，就有增長之路。」

2017 年，YoungMinds 和英國皇家公共衛生學會將 Instagram 列為所有社群網路對年輕人心理健康影響最大的應用程式，他們認為雖然社群媒體可能有益，但也帶來越來越大的壓力。批評者認為，為了追求利潤，這些公司正在竊取兒童的時間、自尊和心理健康，有時甚至可悲的是他們的生命，這是完全人造的世界，旨在為商業目的優化。

Facebook 拒絕置評，Instagram 公共政策負責人說《華爾街日報》的報導偏頗負面角度，強辯稱「世界有負面社會比較和焦慮等問題，因此也存於社群媒體」。商人的良心發現速度永遠比不上利益，心智成熟之前，青少年最好少接觸社群媒體。

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