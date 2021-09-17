快訊

辱華不是一天造成的？《尚氣》沒說的政治隱喻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內部文件遭揭穿 Facebook 早知 IG 是毒品

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/MIKI Yoshihito CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/MIKI Yoshihito CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

十幾歲是青少年自我認同迅速發展的時期，但社群媒體扭曲社會現實，關注名人身體與生活照片，讓全球青少年都陷入自己不夠好的虛假漩渦。其實 Facebook 過去 3 年動員龐大資源深入研究年輕用戶，早就知道 IG 是種毒品，尤其對十幾歲女孩產生不良影響。

年輕人早就從 Facebook 轉移至 IG，Instagram 用戶有四成年齡在 22 歲以下。以美國為例，每天約 2,200 萬青少年登錄 Instagram，登錄 Facebook 的青少年只有 500 萬，美國青少年在 Instagram 花的時間比 Facebook 多 50%。

為了解社群媒體對青少年的影響，Facebook 動用資料科學、行銷和產品開發等領域的員工，許多人擁有電腦科學、心理學以及量化和質化分析的背景，研究用戶如何與平台互動，2019 年與 2020 年做了多次焦點團體、線上調查和日記研究，2021 年還對數萬人進行大規模調查，比對用戶回饋與 Facebook 自己數據。

《華爾街日報》揭露 Facebook 內部文件，據調查，有三成少女表示若她們覺得自己的身材糟糕時，Instagram 會讓她們感覺更糟。青少年將焦慮和憂鬱率增加歸咎於 Instagram，報告有自殺念頭的青少年中，13% 英國用戶和 6% 美國用戶自殺念頭追溯到 Instagram。

另一項跨大西洋研究發現，超過 40% 的 Instagram 用戶表示感覺自己沒有吸引力，他們表示這種感覺始於 IG；約四分之一表示感覺不夠好的青少年也表示是從 Instagram 開始。

人們會根據他人的吸引力、財富和成功來評估自己的價值，這種社會比較在 Instagram 更糟糕。結論是有些問題是 Instagram 特有。報告寫道，TikTok 以表演為基礎，Snapchat 用戶則透過濾鏡將焦點保持在臉部，但 Instagram 非常注重身體和生活方式。

內部研究表明，只分享最佳時刻的傾向、看起來完美的壓力和令人上癮的產品可能會使青少年陷入飲食失調、對自己身體的不健康感覺和憂鬱症。且內容還提到透過演算法為用戶提供照片和影片的探索頁面，可能會讓用戶近一步接觸可能有害的內容。

Instagram 正在醞釀完美風暴。內部文件發現，青少年就算知道應該少上 Instagram，但缺乏自制力。有員工建議，Instagram 應該減少名人時尚、美容和人際關係曝光，增加親密朋友曝光。

報導指出，Facebook 對 Instagram 研究突顯他們明知將青少年推入虎口卻裝傻。公開場合 Facebook 一直淡化 Instagram 對青少年的負面影響，並沒有將研究公開或提供要求的學者或立法者。

Mark Zuckerberg 今年 3 月在美國國會聽證會被問及兒童和心理健康問題時說，「我們看到的研究顯示，使用社群應用與他人聯繫帶來積極的心理健康益處」，5 月 Instagram 負責人 Adam Mosseri 表示，據研究 Instagram 對青少年幸福感的影響可能相當小。

青少年一直是金雞母，不可能放棄這塊市場，內部文件一句話說明一切，「Instagram 很適合在年輕人引起共鳴並贏得他們的青睞，如果 Instagram 能繼續發展軌跡，就有增長之路。」

2017 年，YoungMinds 和英國皇家公共衛生學會將 Instagram 列為所有社群網路對年輕人心理健康影響最大的應用程式，他們認為雖然社群媒體可能有益，但也帶來越來越大的壓力。批評者認為，為了追求利潤，這些公司正在竊取兒童的時間、自尊和心理健康，有時甚至可悲的是他們的生命，這是完全人造的世界，旨在為商業目的優化。

Facebook 拒絕置評，Instagram 公共政策負責人說《華爾街日報》的報導偏頗負面角度，強辯稱「世界有負面社會比較和焦慮等問題，因此也存於社群媒體」。商人的良心發現速度永遠比不上利益，心智成熟之前，青少年最好少接觸社群媒體。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

相關新聞

內部文件遭揭穿 Facebook 早知 IG 是毒品

十幾歲是青少年自我認同迅速發展的時期，但社群媒體扭曲社會現實，關注名人身體與生活照片，讓全球青少年都陷入自己不夠好的虛假漩渦。其實 Facebook 過去 3 年動員龐大資源深入研究年輕用戶，早就知道 IG 是種毒品，尤其對十幾歲女孩產生不良影響。

每天一萬步做不到？研究：七千步就可大幅降低死亡風險

持續常規的運動對健康有很大好處，但根據 333 指南，每週至少 3 天、每次 30 分鐘、心跳達每分鐘 130 下不容易測量，要求忙碌的現代人額外抽出時間運動更難上加難。我們不一定有時間運動，但走路一定會，每個人都有智慧手機，也方便測量今天走了幾步，但要達一天一萬步目標不容易實現，最近一項研究發現，其實每天七千步就可大幅降低患病風險。

上班注意力不集中、沒效率？哈佛：可能跟辦公室空氣品質有關

你有想過，當你的工作效率變差時，可能跟工作環境的空氣品質有關？哈佛大學公衛學院最新研究發現，辦公室的空氣品質與員工的認知功能有關聯，尤其當通風率低、空氣中的顆粒物增加，將導致員工的認知表現下降。

不用羨慕太閒的人 研究：太閒和太忙都讓人憂鬱

很多事情都是過猶不及，金錢帶來幸福感，但錢太多可能就無感，甚至招來麻煩。最新研究發現，連時間也一樣，家庭職場兩頭燒的人而言，閒來無事可能讓人羨慕，但與金錢道理一樣，剛剛好才會帶來幸福，時間太多，幸福感反而會下降。

矽谷放牧員工太久 圈養模式回不去了

矽谷科技公司疫情爆發初期就啟動遠距工作，讓企業保持正常運作，但疫情拖太久，當威脅暫時解除，許多矽谷公司發現，要把員工喚回辦公室不容易，如 Google 還演變成內部糾紛，現在美國又面臨 Delta 爆發，再度打亂將員工召回辦公室的計畫，專家認為，時日一長，正職員工更不想回去。

大腦只是暫時被愚弄 咖啡喝愈多恐愈疲倦

咖啡是上班族的提神利器，但有時會發現，早上一杯咖啡，下午疲倦感再度襲來之際，再喝一杯咖啡卻毫無提神效果，甚至更疲倦。研究發現，咖啡因只能短期幫助提高注意力和警覺性，提高認知任務的效率，但若讓咖啡因長期累積，會造成反效果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。