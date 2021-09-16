每天一萬步做不到？研究：七千步就可大幅降低死亡風險

【文‧黃嬿】

持續常規的運動對健康有很大好處，但根據 333 指南，每週至少 3 天、每次 30 分鐘、心跳達每分鐘 130 下不容易測量，要求忙碌的現代人額外抽出時間運動更難上加難。我們不一定有時間運動，但走路一定會，每個人都有智慧手機，也方便測量今天走了幾步，但要達一天一萬步目標不容易實現，最近一項研究發現，其實每天七千步就可大幅降低患病風險。

每天走一萬步已是積極生活的標準，但其實這只是 1960 年代問世的日本計步器的行銷術語，雖然沒有科學證據，不過多走路對健康絕對有好處。《JAMA Network Open》的新研究，美國麻薩諸塞大學阿默斯特分校研究人員發現，與每天很少走路的人相比，平均每天至少走 7 千步的中年人，未來十年死亡的可能性要低 50%~70%。

研究涉及 2,110 名 38~50 歲成年人，2005 年和 2006 年佩戴稱為加速度感測器的設備約一週，以便研究人員追蹤他們每天行走步數。平均近 11 年隨訪期間，72 名參與者死亡，最常見的死因是癌症或心臟病。分析數據時，研究人員控制體重指數、吸煙和其他可能影響結果的因素。

結果發現，人們每天行走步數越多，健康益處就越多。7,000~10,000 步之間，死亡風險在統計學的顯著降低幅度最大，但超過一萬步後好處就趨平穩。研究還發現，死亡風險與走路強度與速度無關。如果兩個人走相同步數，與中等強度的人相比，低強度的人沒有更高死亡風險。

根據估計，一個人日常生活的常規活動，每天就會走約 5 千步。研究人員表示，看到隨著步數增加，死亡率就逐漸降低，這項研究告訴我們，如果每天走 4 千步，再加油一下，走 5 千步可能會有更多好處，然後再繼續前進。

據美國運動指導方針建議，要獲得實質健康益處，成年人每週應至少進行 150~300 分鐘中等強度體育活動，或每週至少 75~150 分鐘劇烈體力活動。協助擬定運動指南的美國運動專家表示，每天 7,000~13,000 步就符合這標準。

哈佛醫學院研究也發現類似結果，研究期間，平均每天約 4,400 步就足以顯著降低老年女性死亡率，但哈佛研究平均參與者年齡為 72 歲，比麻薩諸塞州大學的研究對象年紀更大，顯示老年人可能不需要那麼多活動量，就可獲得類似好處。

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