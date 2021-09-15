上班注意力不集中、沒效率？哈佛：可能跟辦公室空氣品質有關

【文‧林妤柔】

你有想過，當你的工作效率變差時，可能跟工作環境的空氣品質有關？哈佛大學公衛學院最新研究發現，辦公室的空氣品質與員工的認知功能有關聯，尤其當通風率低、空氣中的顆粒物增加，將導致員工的認知表現下降。

這項研究為期一年，招募 300 多名受試者，遍布 6 國以及 40 多座辦公大樓。每位受試者的工作地方都配有環境感應包，用於追蹤 PM2.5、二氧化碳、溫度和相對溼度的即時程度。當感測器發現 PM2.5、二氧化碳的水準低於或高於特定值後，會透過智慧手機 App 向受試者發出通知，研究人員會進行簡短的認知測試。

一般而言，隨著室內 PM2.5、二氧化碳水準增加，受試者的反應時間會變慢，不過在測量注意力和抑制控制的顏色詞測試「Stroop」上，研究人員發現 PM2.5 和二氧化碳水準增加，準確性也會跟著降低。

該研究主要作者 Jose Guillermo Cedeño Laurent 認為，PM2.5 水準增加與認知功能的急性下降有關，「這是我們第一次在年輕族群中看到這些短暫影響」。他表示，研究還證實低通風率會對認知功能產生負面影響，不良的室內空氣品質對健康、生產力的影響也大幅超過以往的理解。

這項研究的另一位資深作者、哈佛健康建築專案的主任 Joseph Allen 指出， COVID-19 有助於讓人們關注起建築通風的問題，因為通風、過濾能有效減緩傳染病在室內傳播。

另外，英國研究小組發現，在通風不良的辦公場合，會導致一些員工的氣喘發作。Allen 認為，當室內品質越來越受到重視後，有望替室內建築提供新的思考模式，並且避開「病態」的建築空間，例如讓人眼睛發癢、頭痛或者在沒有窗戶、空間又狹小的辦公室工作。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】