不用羨慕太閒的人 研究：太閒和太忙都讓人憂鬱

【文‧黃嬿】

很多事情都是過猶不及,金錢帶來幸福感,但錢太多可能就無感,甚至招來麻煩。最新研究發現,連時間也一樣,家庭職場兩頭燒的人而言,閒來無事可能讓人羨慕,但與金錢道理一樣,剛剛好才會帶來幸福,時間太多,幸福感反而會下降。

生活可能會遇到一些人,明明很好命,沒有金錢煩惱,家庭也看似幸福美滿,但他們並不快樂。研究人員想知道,若可自由支配時間太少,會導致更大的壓力和更低的幸福感,那可支配時間太多也會出問題嗎?

刊登在《人格與社會心理學雜誌》的研究發現這有趣的人生矛盾。賓州大學華頓商學院 (Wharton School of the University of Pennsylvania) 行銷學專家分析 2 萬多名美國人數據,參與者詳細說明他們 24 小時內所做的事,以及每項活動的持續時間,並報告幸福感。研究發現,隨著空閒時間增加,幸福感也隨之增加,但約 2 小時後趨於平穩,並 5 小時後開始下降。

研究人員還分析另外 1 萬多人資料庫,也有相似發現,當空閒時間多到某程度,擁有更多空閒不再與更高主觀幸福感有關。為了調查這現象,研究人員進行兩項涉及 6 千多名參與者的線上實驗。第一個實驗,參與者被要求想像至少 6 個月內,每天有一定可自由支配時間及花在消遣。

參與者隨機分配到每天 15 分鐘、3.5 小時或 7 小時可自由支配時間,接著要求報告體驗到享受、幸福和滿足的程度。研究發現,低和高可自由支配時間組的參與者幸福感,都低於中等可自由支配時間組。他們還發現,自由支配時間少的人比適度自由時間的人感到更大壓力,導致幸福感降低,但自由時間多的人比中等時間的人感覺生產力更低,導致他們的幸福感也較低。

在第二個實驗,研究人員研究生產力的潛在作用。參與者被要求想像每天有中等或大量空閒時間,但也被要求想像將這些時間花在積極的活動,例如社交、運動、嗜好,或消極活動如看電視或使用電腦。有更多空閒時間的參與者從事非生產性活動時報告的幸福感較低。從事生產性活動時,空閒時間較多的人與空閒時間適中的人感覺相似。

這項研究告訴我們,人們喜歡有自由時間可做想做的事,但不需要太多,也不需要羨慕太閒的人。這項研究也告訴我們,太多空閒時間卻感覺不幸福的原因,主要是缺乏生產力和目標感,所以如果時間多到讓你不開心,多運動或發展嗜好,可能會感覺比較開心。

【本文章由科技新報授權提供,更多精彩內容請詳科技新報官網】