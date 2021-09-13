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矽谷放牧員工太久 圈養模式回不去了

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/Michael Coghlan CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Michael Coghlan CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

矽谷科技公司疫情爆發初期就啟動遠距工作，讓企業保持正常運作，但疫情拖太久，當威脅暫時解除，許多矽谷公司發現，要把員工喚回辦公室不容易，如 Google 還演變成內部糾紛，現在美國又面臨 Delta 爆發，再度打亂將員工召回辦公室的計畫，專家認為，時日一長，正職員工更不想回去。

《美聯社》報導現在矽谷公司面臨的麻煩。由於 Delta 疫情嚴峻，微軟已將返回辦公室的日期延後到 10 月，蘋果、Google、Facebook、亞馬遜和越來越多公司決定等到明年再說。報導指出，疫情時間越長，就越難把員工喚回辦公室，尤其全職工作。

雖然科技業可線上作業，但矽谷大企業還是希望員工返回辦公室，原因就是他們認為創新必須面對面才能產生，這也是為什麼矽谷科技公司砸重金，在總部營造一個個小空間，期待偶然的相遇碰撞出新火花。

微軟研究人員調查美國 61,000 多名員工發現，在家工作使員工溝通更孤立，不同部門的員工更難共享新資訊，可能對公司生產力和創新產生影響。但在家工作也有好處，遠距工作讓員工與同部門交流更頻繁，減少會議時間，員工實際工時也更長。有人不認為遠距工作會扼殺創新，商業軟體製造商 Twilio 人資長就說所謂的「茶水間創新」概念可能誇大了。

企業提供彈性選項將能吸引人才

遠距工作與辦公室工作各有好處，且員工並非希望完全在家工作，而是享有更彈性的工作方式，微軟調查超過七成員工希望彈性工作。疫情之後現在許多薪資最高的大型科技業鬆動原本堅持，接受混合工作。

舊金山灣區 7 月中旬調查顯示，200 多家公司有近三分之二表示，希望員工每週 2~3 天到辦公室上班。疫情前有七成企業要求到辦公室上班。蘋果、Google、亞馬遜和微軟已明確表示，希望大多數員工每週至少有幾天在一起，保持文化和創新步伐。Twilio 最快要到明年初才會讓 6 千多名員工返回辦公室，且會讓員工自行評估一週來辦公室的時間。

企業提供彈性選項更能吸引人才。哥倫比亞大學學者 Boudreau 表示，中小型科技公司採用更靈活的在家工作政策，幫助他們從其他堅持辦公室工作的企業招攬頂尖工程師。矽谷有家軟體新創公司 RunX 就是仰賴定期見面維持遠距工作，每個禮拜在舊金山租一次辦公室，讓當地員工見面開會，其他地方甚至其他國家的員工，每三個月飛過去開會一次即可。

很多人可能發現在辦公室工作，許多時間只是用來閒聊、發呆或是開一堆沒效率的會議，浪費太多生命。曾在 Facebook 和 Twitter 工作的 RunX 創辦人就說，過去十年在辦公室的經驗讓他發現環境干擾太多，有遠距工作的經驗，讓員工更清楚什麼時候及為何人們要聚在一起，減少不必要的會議，即使開會也更快狠準。

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