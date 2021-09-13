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大腦只是暫時被愚弄 咖啡喝愈多恐愈疲倦

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/Gavin St. Ours CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Gavin St. Ours CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

咖啡是上班族的提神利器，但有時會發現，早上一杯咖啡，下午疲倦感再度襲來之際，再喝一杯咖啡卻毫無提神效果，甚至更疲倦。研究發現，咖啡因只能短期幫助提高注意力和警覺性，提高認知任務的效率，但若讓咖啡因長期累積，會造成反效果。

這種喝咖啡愈喝愈疲倦的感覺是來自睡眠壓力。科學家指出，人體有一定睡眠需求，若睡眠不足就會累積睡眠壓力，加劇感到疲倦的程度。研究人員仍在研究睡眠壓力如何積聚，目前發現可能來自叫三磷酸腺苷或 ATP 的分子消耗過程產生的副產品，稱為腺苷。

人類日常活動如思考、運動、工作等活動，人體細胞和組織會燃燒 ATP，產生的化學物質腺苷與大腦受體結合，是使我們感覺更疲倦的原因。化學上，咖啡因分子水準看起來與腺苷非常相似，當人們攝取咖啡因後，咖啡因即占據腺苷與大腦受體的結合位點，阻止腺苷與大腦受體結合，因此咖啡因可暫時抑制睡眠壓力，讓我們感覺更清醒。但同時，真正的腺苷會繼續累積。

長期攝取咖啡因會導致身體產生耐受性，可能會讓你需要更多咖啡才能消除疲勞感。科學家說，人喝咖啡的次數越多，肝臟會製造更快分解咖啡因的蛋白質來適應，大腦腺苷受體也會繁殖，一旦咖啡因消失，就會產生非常大的睡眠壓力，讓我們感到更疲倦。

此外，咖啡因還可能導致血糖飆升或脫水，兩種情況都會讓人更疲倦。科學家表示，如果喝一杯咖啡後仍感精神不振，解決辦法可能是少喝咖啡，不要每天都喝，或暫停幾天，讓身體清除系統中的咖啡因，讓身體機制恢復自然。

緩解睡眠壓力的唯一方法就是去睡覺。先前研究顯示，咖啡只能提供約 30 分鐘短期能量，午飯後覺得睏倦的上班族要熬到下班，需找其他提神方式。科學家的建議是，當你覺得喝咖啡沒用，專家建議小睡、做些運動或去戶外接觸陽光，自然恢復精神才是最佳方式，且小睡時間不能太長，15 分鐘就可撐過幾小時，如果小睡超過 40 分鐘，很可能會愈睡愈累。

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