長得跟 Lightning 一模一樣 這條充電線可竊取密碼

【文‧侯冠州】

還記得 O.MG 充電線嗎（O.MG Cable）？由國外安全人員 MG 開發，外觀與蘋果 Lightning 一模一樣，卻能竊取蘋果裝置密碼、鍵盤紀錄等私密訊息；如今這條線量產，並在網路安全公司 HAK 5 網站開賣，USB-A 規格基本售價為 119.99 美元，Typa-C 規格基本售價 139.99 美元。

究竟什麼是 O.MG 充電線？O.MG 主要用於蘋果設備（如 iPhone、iPad）自定義 USB 充電線，看起來就像普通 Lightning 充電線，可同步設備和充電。不過 O.MG 充電線利用漏洞，且都與蘋果充電器相關。這些漏洞使駭客輕易更改內部電源電路，將硬體添加到 USB 充電線，控制充電線連接的設備，竊取密碼、鍵盤紀錄等。

不僅如此，O.MG 充電線還可嵌入小型 Wi-Fi 收發器，入侵蘋果設備後，便能將數據傳送至遠處駭客，或讓駭客遠端操控。如今產品在網路販賣，且價格並不高。從 HAK 5 資料看，每條 O.MG 電纜都可客製化，外觀與 Lightning 相差無幾。

HAK 5 網站強調，過往這種客製化的網路安全產品，消費者可能需花相當高金額，如今 O.MG 充電線 USB-A 基本價格為 119.99 美元，Type-C 規格 139.99 美元。

這類型充電線不太容易從外觀判斷是否經改造，著重資料防護的人最好還是自備充電線，不要使用來歷不明或有疑慮的充電線，較沒有資安疑慮。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】