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補眠就能還完睡眠債？研究發現沒這麼簡單

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/planetchopstick CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/planetchopstick CC BY 2.0）

【文‧黃嬿】

年輕時覺得身強體壯睡眠不足一下就補回來，睡幾個小時就覺得精神百倍，許多上班族則是工作日天天睡不夠，到假日就睡到中午當補眠，這些可能都不足以讓人腦袋完全恢復。睡眠不足會在體內引發骨牌效應，一項小型研究發現，慢性睡眠不足，即使讓你大睡 7 天，大腦功能都無法完全恢復到正常狀態。

每個人都有睡眠不足的經歷，偶爾一夜不眠，只會在第二天感到疲倦和煩躁，但不至於有害健康。但是經過幾個不眠之夜，就會感覺到精神受影響，大腦難以集中注意力和決策力下降。甚至開始感到沮喪，白天打瞌睡，在家中、工作中和路上受傷和發生事故的風險也會增加。

睡眠不足會對人體功能產生負面影響。過去研究已發現，睡眠不足會導致晝夜節律紊亂和清醒警覺性下降，注意力、認知效率和記憶力都會受影響。一般認為，如果幾個月下來長期睡眠不足，至少要數週時間才能還完睡眠債，讓大腦恢復正常狀態。但目前科學家還不清楚到底需要多長時間，才能從長時間的睡眠不足中完全恢復。

一項新研究揭示可能不是想像中多睡幾天這麼簡單。《PLOS ONE》刊登一篇研究發現，如果連續 10 天睡眠不佳，則需要一個多星期的時間才能完全從這種折磨中恢復過來，但只有反應能力恢復到先前水平，其他與睡眠不足有關的問題，例如注意力不集中和記憶力問題，在大睡 7 天後仍然存在

波蘭亞捷隆大學研究人員對幾名健康成年人進行一項小型研究，研究期間為連續 21 天，其中分為 4 天的正常生活做為研究基線，10 天的慢性睡眠限制，研究人員將睡眠限制定義在比個人睡眠需求減少 30%，以及另外 7 天無限睡眠時間的恢復期。

參與者在他們的日常環境中完成這項研究，並佩戴手腕感測器來監測日常睡眠和活動模式。他們還接受每日腦電圖（EEG）以監測大腦活動，並回答日常問題以測量反應時間和準確性。

研究發現，被剝奪睡眠時間 10 天後，參與者大睡 7 天，大多數功能測量仍無法恢復到睡眠剝奪前的表現。嚴格來說只有一項指標，即測量對日常問題的反應時間和準確性能恢復到正常睡眠時的基線值，但是其他指標則沒有達到。

研究人員表示，了解人類大腦如何從慢性睡眠不足中恢復，不僅從科學角度而且從公共衛生角度來看都很重要。這項對長期睡眠不足之後的恢復過程研究顯示，睡眠喪失和恢復的狀況，在行為、動作和神經生理反應表現並不一致。未來可以擴大研究對象，給予更長的恢復期，以及針對不同功能恢復正常的所需時間來做進一步研究。

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