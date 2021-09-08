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全球暖化與冬季異常低溫矛盾？MIT 找到關鍵證據

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/Thomas Altfather Good CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Thomas Altfather Good CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

極端氣候已侵門踏戶，全民皆知全球暖化為真，但這幾年北半球冬天卻經常出現異常寒冷天氣，最讓人印象深刻的是今年初宛如電影情節的德州冰風暴，這起事件又讓人們質疑，全球氣候模式到底是在變暖還是變冷。暖化一直存在爭議，反對暖化的人認為暖化是發展清潔能源的藉口，但《科學》期刊研究終於找到證據，科學家發現在亞洲與北美出現的冬季爆冷現象，確實與北極暖化有關。

全球暖化在北極最為顯著，這幾年北極變暖速度是全球平均的兩倍，稱為北極放大，一般氣候模式預測全球溫度升高，只會帶來更多熱浪與強降雨事件，暖冬也會愈來愈常見，然而，與全球氣候模型預測相反，過去 40 年間，美國與歐亞大陸和北半球其他地區出現極冷冬季天氣事件愈來愈頻繁。

根據寒冷強度、寒冷持續時間和破壞性降雪的總體嚴重程度，最讓人印象深刻的莫過於今年 2 月在美國南部德州的極端低溫，當時造成能源基礎設施崩潰，這起異常事件再次引發一些人對全球暖化的質疑。科學家發現，自 1979 年衛星觀測開始以來，異常冬季氣候都與極端漩渦拉伸事件增加有關。

麻省理工學院 (MIT) 科學家找到北極暖化與異常冬季氣候的關聯性，他們發現平流層極地渦旋被破壞，才導致北半球中緯度地區出現極端寒冷時期，而北極變暖可能是一系列過程的重要原因。報告指出，歐亞大陸西北部的海冰融化，海冰減少增加北極的水分供應，導致西伯利亞降雪量增加，近一步使整個歐亞大陸從西到東溫差加劇。

當溫差增加時，會導致極地渦旋遭受更多破壞，使渦旋伸展讓極冷天氣流向低緯度地區，這就是為什麼許多從未感受過極端寒冷的地區這幾年也有機會出現極低溫。

世界氣象組織表示，過去 50 年與天氣相關的災害數量增加 5 倍，超過 200 萬人死於這些危害，經濟損失達 3.64 兆美元。今年德州異常低溫事件，很多人無預警下在家中凍死。應對愈來愈頻繁的極端氣候，警報系統改進有助挽救生命，研究人員表示，這項發現可讓氣象學家知道有利觸發此類事件的條件，事先辨識前兆，就可提前預測時間，讓人們有時間避難。

研究另一大貢獻是消除全球對氣候暖化的質疑。以前美國和俄羅斯政府將極端寒冷氣候為拒絕減少碳排放的理由，這項研究揭示北極變暖、極地渦旋變化和冬季極端氣候事件之間確實有關，讓全球變暖的長期矛盾一筆勾銷，也讓人們了解全球變暖的複雜性，以及減碳排的急迫性。

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