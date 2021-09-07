中年過後睡太少 患癡呆症風險大增

【文‧黃嬿】

現代人最缺睡眠，或常睡眠品質不佳，但中年若還不能好好睡，恐怕會增加罹患阿茲海默症風險。最新研究發現，如果每晚只睡 6 小時不到，尤其中年過後，大腦失能機率會顯著增加。

《JAMA Neurology》期刊研究分析 4,417 名平均年齡 71.3 歲的老年人發現，睡眠時間會影響大腦健康。研究中報告每晚睡 6 小時或更短的人 β-澱粉樣蛋白升高，大幅增加患癡呆症的風險。研究人員實際評估睡眠不足的老年人認知能力發現，包括定向、注意力、記憶力、語言和視覺空間技能的表現也較差，並發現患有輕度癡呆。但睡眠過多，每晚睡超過 9 小時的人出現較低的執行功能 (Executive functions)，但這些人的 β-澱粉樣蛋白水平並未升高。

β-澱粉樣蛋白是一種在正常腦細胞活動期間產生的蛋白質，也是阿茲海默症進展過程中最早可檢測到的生物標誌物之一，隨著年齡增長，澱粉樣蛋白斑塊更容易出現。而根據阿茲海默症協會的說法，當某人患有阿茲海默症時，該人檢索、處理和儲存資訊的腦細胞會退化並死亡，科學家認為澱粉樣蛋白是罪魁禍首之一，這種蛋白質的積累可能會破壞腦細胞之間的交流，最終殺死腦細胞。

即使研究人員無法找到因果關係的證據，但幾乎確認睡眠不足會影響大腦功能。刊登在《自然通訊》期刊的研究對近 8 千人進行 25 年追蹤調查發現，與每晚睡 7 小時的人相比，50 歲和 60 歲中年人睡眠時間不超過 6 小時，患癡呆症風險增加 30%。

研究人員表示，眾所周知阿茲海默症患者有睡眠問題，也許睡眠不足只是癡呆症非常早期的跡象，但也很可能是睡眠不足對大腦不利，容易受阿茲海默症等神經退行性疾病影響。

蘇格蘭愛丁堡大學腦科學家表示，睡眠不好與癡呆症哪個先出現，是雞生蛋蛋生雞的問題，但也可能是雙向的，現在科學家已確認足夠睡眠可以清除大腦積聚的有毒蛋白質，維持大腦功能正常運作。雖然目前科學家尚未確認睡眠與阿茲海默症的因果關係，但這項研究主要是提醒人們盡量晚年時期保持健康睡眠，且應該將睡眠視為與飲食和運動一樣重要的保健方式。

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