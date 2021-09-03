還給城市平靜 巴黎市祭龜速政策

【文‧黃嬿】

歐洲許多大城市歷史風情吸引全球觀光客造訪，但許多城市混亂的交通也讓人印象深刻，尤其巴黎，現在社會主義市長決定遵循聯合國的倡議，打著降低城市污染的旗幟，巴黎市區除了高速公路與快速道路外幾乎所有地方，將駕駛時速限制為 30 公里，此舉讓以駕駛為業的人怨聲載道。

專家批評，進入城市只能開特慢車，無疑將讓巴黎市區交通更壅擠，也不見得降低溫室氣體排放，但其實當地政府真正意思是趕走汽車駕駛，讓他們覺得開車進城很痛苦，因此選擇其他交通方式。

配套措施是當局還把公共平面停車格數量砍半，多利用地下停車位，並拓寬人行道，增加步行空間，種植樹木和植物，同時鋪設新自行車道。巴黎政府希望限制讓更多人不開車，鼓勵更多人步行、使用公共交通工具和自行車。巴黎副市長表示，時速 30 公里的限速不會增加污染，還可提高騎自行車者和行人的安全，以及降低噪音，還給城市平靜。

世界衛生組織 (WHO) 也呼籲城市地區嚴格限速。根據世界衛生組織研究，城市減速將減少大約 25% 的道路交通事故總數和 40% 的致命事故。噪音污染也將減半，並表示交通噪音會對身體和心理產生負面影響，包括壓力、失眠和抑鬱。

聯合國也倡議減速政策，估計到 2030 年全球 85 億居民將有近 50 億人生活在城市環境，大部分城市人口成長發生在發展中國家。歐洲仍然是全球城市化程度最高的大陸，超過 80% 人口住在城鎮和城市，汽車使用量不斷增加。

經統計 30% 致命事故，速度是關鍵因素。人們被時速 30 公里行駛的汽車或卡車撞到後有 90% 生存機率，但時速 50 公里或更高速度則不到 50%。除了提高行人安全，歐洲環境局也發現，降低高速公路限速從 120~110 公里可節省 12%~18% 燃油。

低速是創造宜居街道的關鍵，聯合國提出「Streets for Life」，將時速 30 公里當作全球城市、城鎮和村莊的標準限速，並納入 2030 年可持續發展議程核心。巴黎人也支持減速政策，巴黎市政廳民意調查顯示六成居民支持時速限制，但害到以駕駛為業的人。據 CNN 採訪堵在路上的送貨司機說，這種變化太可怕了，另一位司機說，這就像汽車司機在騎電動滑板車，直言太瘋狂。

不只巴黎引入新限速政策，包括盧森堡、布魯塞爾、奧斯陸、赫爾辛基等城市都祭出限速新規，降低時速後，去年在挪威首都奧斯陸與芬蘭首都赫爾辛基沒有一個行人或自行車騎士因道路交通事故喪生。西班牙政府也在引入降低限速並提高罰款的新交通法規。

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