疫情上班壓力大！Nike 讓員工放一週「心理健康」假

【文‧侯冠州】

為紓緩員工長期面對新冠疫情的壓力，外媒報導，Nike 決定關閉位於美國奧勒岡總部，讓員工放一週「減壓」假期；並鼓勵員工在假期內放下所有工作責任，排解壓力，進而增加心理健康。

CBS NEWS 報導，Nike 全球行銷部資深經理 Matt Marrazzo 在 Linkedin 向全體員工宣布此一消息，指出 Nike 所有高層主管都在傳達一個明確的訊息，那就是花時間放鬆、減壓並與所愛的人共度時光，不要工作。

Marrazzo 強調，在這前所未見的一年（或兩年）間，花時間休息和恢復是維持好表現與保持心智健全的關鍵。過去的一年是艱難的，這一週的假期不僅僅是「休息週」，也意味著員工可以優先考量心理健康，且仍然可以完成工作。不僅如此，透過這種向工作團隊展示的同理心及感謝的方式，能對 Nike 未來的工作文化帶來正面影響。

事實上，Nike 並非第一家以心理健康為由，讓員工放假一週的企業。報導指出，在今年 6 月時，約會應用程式 Bumble 也讓超過 700 名員工放假一週，以消除「倦怠感」。又或是社交媒體管理平台 Hootsuite 也在 7 月 5 日至 12 號讓員工放假，並稱是「新冠疫情」提醒了大家心理健康的重要性。

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