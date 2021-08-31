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像熱帶風暴深具威脅 希臘科學家計劃為熱浪命名

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧侯冠州】

極端高溫越來越常見。外媒報導，希臘政府和科學研究人員考慮為熱浪命名，以幫助人們氣溫飆升時保持安全；這有助建立國際命名和排名熱浪系統，就如國際組織為熱帶風暴命名。

外媒 The Verge 報導，今年夏天，希臘一直被反覆來襲的熱浪困擾，也引發毀滅性野火；幾十年來希臘遭遇最嚴重的熱浪出現在 8 月，當時氣溫飆升至 46.3°C。即使正常情況下，雅典也是歐洲大陸最熱的首都。

報導指出，研究發現極端高溫每年全世界造成 500 萬人死亡；這些因熱浪致死的人們，事實上可透過「提早預警」，讓民眾能事先尋找避暑的地方，或準備更多抗熱用品或設備預防。因此希臘研究人員希望政府為熱浪命名，透過官方名稱防止極端高溫悄悄襲擊，並使極端高溫備災工作成為更緊迫的優先事項。

雅典國家天文台的研究主任 Kostas Lagouvardos 表示，熱浪造成很多人死亡，因熱浪沒有聲音，是無聲的殺手。他們相信熱浪有名字後，人們會更有準備面對即將發生的高溫。

世界氣象組織已為熱帶風暴想好名字，因為比用經緯度稱呼更容易，且也易警告大眾。若真為熱浪命名，可能會遵照熱帶風暴的命名和排名邏輯分級；當然有可能更難實現，因熱浪風險取決於人口密度和各地氣溫差異，所以分級或許更棘手，但超過 40°C 應是命名基準之一。

總之研究人員認為，熱浪命名是減輕脆弱社區風險的第一步，因全球暖化，熱浪威脅將更顯著，且預測未來會有更多創紀錄熱浪出現。

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