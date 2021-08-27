蘋果內部也現同工不同酬 男女薪資差距達 6％
【文‧邱倢芯】
男女同工不同酬過去不斷上演，現在連講求平等的蘋果（Apple）似乎也出現這種情形。外媒報導，有蘋果員工發起內部調查，揭露員工薪資不公平現象。
《The Verge》報導，約 2,000 名員工參加薪資調查，結果顯示，蘋果男女員工平均薪資差距達 6%。
不過蘋果 8 月稍早就禁止薪資調查，但工程師 Cher Scarlett 與一些員工仍自己發起調查，並預計今年稍晚提交數據給公司。Scarlett 也在自己 Twitter 分享調查結果。
Scarlett 指出，知道「薪資公平」一直是個問題，蘋果也有採取措施解決問題；但經調查卻顯示，蘋果某些領域仍有同工不同酬。
Scarlett 也注意到除了性別會出現薪資待遇不公，白人與非白人晉升機會也差很多；部分圖表顯示，「白人男性」通常有更多晉升機會。
但 Scarlett 也了解這項調查並沒有太大代表性，也不算是結論；因此需將調查結果交給蘋果，由公司調查員工薪資，或公司也可交給第三方處理，好得到更有用的判斷結果。
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