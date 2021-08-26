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颱風路徑變了 台灣缺水問題將成慢性病

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/Alexander Gerst CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Alexander Gerst CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

台灣上半年面臨乾旱，讓這場缺水危機引發國際媒體關注，儘管這個夏季雨水充沛，但國際機構已預測，仰賴颱風帶來雨水的台灣，因颱風路徑向北偏移的趨勢下，未來襲擊台灣的颱風會愈來愈少。

政府間氣候變化專門委員會 (IPCC) 報告已警告，颱風滿足台灣約一半的年度用水需求，但由於氣候變化不只開始影響颱風在亞太地區的路徑，還會影響強度，因此仰賴颱風帶來供水的可靠性將降低。現在太平洋颱風路徑有向北移動的趨勢，半島電視台稱，雖然現在平均每年有 3~4 個颱風襲擊台灣，但未來可能會更少，這是對台灣的警告。

許多民眾已有感，過去清明時節雨紛紛，以及夏季颱風都成為回憶，自 1960 年代以來，台灣每年降雨天數都大幅減少。BBC 報導指出，自 1950 年以來印度洋變暖趨勢可能導致去年太平洋高壓系統產生，讓 6 月降雨減少，也阻止颱風數量。

缺水直接影響台灣最大兩個產業：農業和晶片製造。半島電視台採訪台灣的水資源計畫表示，島上三分之二以上水用於農業部門，大部分用於水稻和熱帶水果，每次乾旱政府總是要求農業犧牲支援半導體產業，農民被要求限制用水總是引起不滿情緒，印度等地甚至引發農民動盪，要求農民退讓不是長久之計。

報導指出，台灣沒有興建水庫的計畫，而是要從減少用水下手。台灣農業委員會表示，將要求農民採用新灌溉方法，如精確灌溉，但這對以小農為主的行業來說可能是挑戰，問題在於農民年紀較大不容易改變行為之外，台灣水費太便宜導致他們沒有什麼動力改變。

政府正考慮支付農民費用，讓他們轉為種植用水強度較低的作物，並計劃投資智慧灌溉閘門。另一個問題是漏水，漏水導致台灣損失近 14% 水，除管道修補工作外也尋求新方法，例如測量土壤水分以減少水資源浪費的技術，以及類似台灣離島使用的廢水回收廠等傳統方法，以及挖掘更多深水井。

至於消耗台灣約 20% 用水的科技業，新的海水淡化廠可以滿足科技行業一些需求，目前海水淡化廠多數位於離島，只有三個在台灣主島，但即使科技業負擔得起每噸約 1 美元超貴水費，新竹海水淡化廠每天只能處理 13,000 噸水，與新竹科學園區每天使用的 170,000 噸水相比，只是杯水車薪。

氣象專家彭啟明點出台灣用水問題，他對半島電視台表示，當遇到乾旱問題時，會談論並推動政府採取行動，但當雨來時就不談了。缺水將成台灣慢性病，BBC 報導指出，如果台灣不迎接挑戰，農業和珍貴的半導體產業每年都可能遭受損失。

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