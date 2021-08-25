快訊

高端疫苗接種者 指揮中心：9月27日開打第二劑

睽違108天！本土今「確診+0」 陳時中：非常不容易

美麗背後暗藏殺機 研究發現極光會消耗臭氧

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）

【文‧Emma stein】

極光是太陽帶電粒子與大氣原子碰撞後產生的一種強大發光現象，但科學家發現，極光美麗的背後可能是臭氧殺手。

來自太陽的高能帶電粒子在撞向地球時，會被地球磁場導引至高緯度兩極地區困住、並與高層大氣中的原子相互作用，當後者吸收了電子能量被激發至較高能態後為了恢復正常，會以光的形式輻射能量，這些光就是極光。

前陣子，科學家還證實了太陽高能粒子被如何拉向兩極的確切機制，為電子沿著阿爾文波（Alfven wave，也稱剪切阿爾文波）進入大氣層，並在阿爾文波的電場作用下經歷「共振加速」，將粒子加速到每小時達 7,200 萬公里速度與大氣分子碰撞以產生極光。

這些現象強大美麗而吸引人，然而日本名古屋大學團隊觀察發現，極光也是臭氧層消耗的原因之一，且可能對氣候造成一定影響。

2017 年時，Yoshizumi Miyoshi 教授領導的團隊分析了一種稱為脈動極光（PsA）的微弱極光，電漿粒子探測器荒瀨號（Arase）數據表明，這些電子具有很寬的能量範圍（從幾 keV 到 MeV），並會因合唱波（chorus waves）而向下「沉澱」至臭氧層位置，當這些電子撞擊臭氧層分子時就會立即消耗局部臭氧（超過 10%）。

由於 PsA 幾乎每天都會發生，能持續數小時，因此這些事件造成的臭氧消耗可能比想像中還嚴重，需要進一步的統計研究來確認有多少臭氧被消耗了。

新論文發表在《科學報告》（Scientific Reports）期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

相關新聞

美麗背後暗藏殺機 研究發現極光會消耗臭氧

極光是太陽帶電粒子與大氣原子碰撞後產生的一種強大發光現象，但科學家發現，極光美麗的背後可能是臭氧殺手。

彭博分析師認為 比特幣之父中本聰是這位已故漸凍人工程師

比特幣為何這麼值錢堪稱是個謎題，但究竟是誰發明比特幣，才是真正的世紀之謎。準確說，我們都知道發明比特幣的人叫中本聰，但沒有人知道中本聰是誰。不過彭博資深分析師認為，他已經找到答案。

科學家新觀點：擁有獨立神經系統的腸胃道才是人體第一大腦

在身體所有器官中，胃腸道是唯一進化出完全獨立神經系統的器官，也因此常被稱為人體第二大腦或迷你大腦。但澳洲福林德斯大學科學家 Nick Spencer 團隊主張，是腸道神經系統進化後，脊椎動物（如魚、人類）的大腦和脊髓才隨之進化，因此前者才應是「第一大腦」。

東方神祕力量「針」有用 實驗證實針灸可改善攝護腺炎

針灸為亞洲傳統醫學常見的物理治療法之一，隨著越來越多實驗證實療效，也逐漸在歐美國家風行，16 日出版的《內科學年刊》就刊登中國中醫科學院發表，以針灸治療慢性攝護腺炎和骨盆疼痛的成果。

家戶傳播新研究 3 歲以下幼兒容易散播病毒

疫情開始時，專家認為病毒傳播風險會隨著年齡愈小而愈低，但一項新研究推翻這種看法。根據加拿大公共衛生資料的分析發現，與 14~17 歲的青少年相比，3 歲或以下幼兒更有可能將病毒傳播給家人。

夏天潮濕悶熱 為什麼感覺呼吸都困難？

這幾年夏天愈來愈不適合人居，不只氣溫愈來愈高，濕氣也愈來愈重，皮膚總是黏黏的，連空氣都變沉重，呼吸不順暢。這種生理感覺有科學根據，科學家說，感覺窒息的禍首是水蒸氣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。