彭博分析師認為 比特幣之父中本聰是這位已故漸凍人工程師

【文‧Chen Kobe】

比特幣為何這麼值錢堪稱是個謎題,但究竟是誰發明比特幣,才是真正的世紀之謎。準確說,我們都知道發明比特幣的人叫中本聰,但沒有人知道中本聰是誰。不過彭博資深分析師認為,他已經找到答案。

彭博資深分析師巴丘納斯(Eric Balchunas)認為他解開了比特幣之父中本聰(Nakamoto Satoshi)的身世之謎,證據之一是早在 1993 年發表的論壇文章,敘述「加密卡片」交易方式,事實上這東西就是現在最熱門的 NFT,也就是說這概念早在 30 年前就有雛型。

文章作者就是美國電腦工程師哈爾·芬尼(Hal Finney),如果有關注中本聰之謎的讀者,應該知道芬尼一直是中本聰真身的「頭號嫌疑人」,原因之一是他擁有地球第一枚比特幣。

2009 年,中本聰透過電子郵件完成歷史第一筆比特幣交易,收件人正是芬尼。芬尼一直是加密貨幣社群的支持者,也是比特幣早期開發者社群的主要成員,因此許多人都懷疑他就是中本聰,但他有公開正式否認這傳言。

2013 年,芬尼宣布肌萎縮症讓他陷入部分癱瘓,最終他在 2014 年過世,但遺體用人體冷凍技術保存於阿爾科生命延續基金會。

關於誰是中本聰的謎題,有許多人都被懷疑過,甚至也有人跳出來說自己是中本聰,至今尚無定論。但巴丘納斯身為彭博資深分析師,且長期關注加密貨幣,他雖然只展示一部分證據,但他推文寫到:「根據我閱讀的所有資料,芬尼就是中本聰。」

I’m out of my element here but based on everything I’ve seen/read Hal = Satoshi. https://t.co/vc7mjZU1kR

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 15, 2021