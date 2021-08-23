彭博分析師認為 比特幣之父中本聰是這位已故漸凍人工程師

【文‧Chen Kobe】

比特幣為何這麼值錢堪稱是個謎題，但究竟是誰發明比特幣，才是真正的世紀之謎。準確說，我們都知道發明比特幣的人叫中本聰，但沒有人知道中本聰是誰。不過彭博資深分析師認為，他已經找到答案。

彭博資深分析師巴丘納斯（Eric Balchunas）認為他解開了比特幣之父中本聰（Nakamoto Satoshi）的身世之謎，證據之一是早在 1993 年發表的論壇文章，敘述「加密卡片」交易方式，事實上這東西就是現在最熱門的 NFT，也就是說這概念早在 30 年前就有雛型。

文章作者就是美國電腦工程師哈爾·芬尼（Hal Finney），如果有關注中本聰之謎的讀者，應該知道芬尼一直是中本聰真身的「頭號嫌疑人」，原因之一是他擁有地球第一枚比特幣。

2009 年，中本聰透過電子郵件完成歷史第一筆比特幣交易，收件人正是芬尼。芬尼一直是加密貨幣社群的支持者，也是比特幣早期開發者社群的主要成員，因此許多人都懷疑他就是中本聰，但他有公開正式否認這傳言。

2013 年，芬尼宣布肌萎縮症讓他陷入部分癱瘓，最終他在 2014 年過世，但遺體用人體冷凍技術保存於阿爾科生命延續基金會。

關於誰是中本聰的謎題，有許多人都被懷疑過，甚至也有人跳出來說自己是中本聰，至今尚無定論。但巴丘納斯身為彭博資深分析師，且長期關注加密貨幣，他雖然只展示一部分證據，但他推文寫到：「根據我閱讀的所有資料，芬尼就是中本聰。」

I’m out of my element here but based on everything I’ve seen/read Hal = Satoshi. https://t.co/vc7mjZU1kR — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 15, 2021

可惜的是，巴丘納斯並未提供更多資訊證明他的論點，但可確定一件事，即使芬尼不是中本聰，但他肯定是比特幣發明人之一。

Running bitcoin — halfin (@halfin) January 11, 2009

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】