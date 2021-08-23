快訊

才剛打完高端... 高雄20歲男突「暈眩倒地」送醫

台灣恐受威脅？中共003型航空母艦的發展與影響

彭博分析師認為 比特幣之父中本聰是這位已故漸凍人工程師

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）

【文‧Chen Kobe】

比特幣為何這麼值錢堪稱是個謎題，但究竟是誰發明比特幣，才是真正的世紀之謎。準確說，我們都知道發明比特幣的人叫中本聰，但沒有人知道中本聰是誰。不過彭博資深分析師認為，他已經找到答案。

彭博資深分析師巴丘納斯（Eric Balchunas）認為他解開了比特幣之父中本聰（Nakamoto Satoshi）的身世之謎，證據之一是早在 1993 年發表的論壇文章，敘述「加密卡片」交易方式，事實上這東西就是現在最熱門的 NFT，也就是說這概念早在 30 年前就有雛型。

文章作者就是美國電腦工程師哈爾·芬尼（Hal Finney），如果有關注中本聰之謎的讀者，應該知道芬尼一直是中本聰真身的「頭號嫌疑人」，原因之一是他擁有地球第一枚比特幣。

2009 年，中本聰透過電子郵件完成歷史第一筆比特幣交易，收件人正是芬尼。芬尼一直是加密貨幣社群的支持者，也是比特幣早期開發者社群的主要成員，因此許多人都懷疑他就是中本聰，但他有公開正式否認這傳言。

2013 年，芬尼宣布肌萎縮症讓他陷入部分癱瘓，最終他在 2014 年過世，但遺體用人體冷凍技術保存於阿爾科生命延續基金會。

關於誰是中本聰的謎題，有許多人都被懷疑過，甚至也有人跳出來說自己是中本聰，至今尚無定論。但巴丘納斯身為彭博資深分析師，且長期關注加密貨幣，他雖然只展示一部分證據，但他推文寫到：「根據我閱讀的所有資料，芬尼就是中本聰。」

可惜的是，巴丘納斯並未提供更多資訊證明他的論點，但可確定一件事，即使芬尼不是中本聰，但他肯定是比特幣發明人之一。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

相關新聞

彭博分析師認為 比特幣之父中本聰是這位已故漸凍人工程師

比特幣為何這麼值錢堪稱是個謎題，但究竟是誰發明比特幣，才是真正的世紀之謎。準確說，我們都知道發明比特幣的人叫中本聰，但沒有人知道中本聰是誰。不過彭博資深分析師認為，他已經找到答案。

科學家新觀點：擁有獨立神經系統的腸胃道才是人體第一大腦

在身體所有器官中，胃腸道是唯一進化出完全獨立神經系統的器官，也因此常被稱為人體第二大腦或迷你大腦。但澳洲福林德斯大學科學家 Nick Spencer 團隊主張，是腸道神經系統進化後，脊椎動物（如魚、人類）的大腦和脊髓才隨之進化，因此前者才應是「第一大腦」。

東方神祕力量「針」有用 實驗證實針灸可改善攝護腺炎

針灸為亞洲傳統醫學常見的物理治療法之一，隨著越來越多實驗證實療效，也逐漸在歐美國家風行，16 日出版的《內科學年刊》就刊登中國中醫科學院發表，以針灸治療慢性攝護腺炎和骨盆疼痛的成果。

家戶傳播新研究 3 歲以下幼兒容易散播病毒

疫情開始時，專家認為病毒傳播風險會隨著年齡愈小而愈低，但一項新研究推翻這種看法。根據加拿大公共衛生資料的分析發現，與 14~17 歲的青少年相比，3 歲或以下幼兒更有可能將病毒傳播給家人。

夏天潮濕悶熱 為什麼感覺呼吸都困難？

這幾年夏天愈來愈不適合人居，不只氣溫愈來愈高，濕氣也愈來愈重，皮膚總是黏黏的，連空氣都變沉重，呼吸不順暢。這種生理感覺有科學根據，科學家說，感覺窒息的禍首是水蒸氣。

海鳥翅膀為什麼都是黑的？科學家找出解答

信天翁、海鸚、海鷗，為什麼許多海鳥（Seabird）都擁有黑嚕嚕的翅膀？一切都有理由，只待我們發現。最近科學家研究指出，這能讓海鳥以最省力的方式，飛到更遠的地方。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。