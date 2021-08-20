科學家新觀點：擁有獨立神經系統的腸胃道才是人體第一大腦

【文‧Emma stein】

在身體所有器官中，胃腸道是唯一進化出完全獨立神經系統的器官，也因此常被稱為人體第二大腦或迷你大腦。但澳洲福林德斯大學科學家 Nick Spencer 團隊主張，是腸道神經系統進化後，脊椎動物（如魚、人類）的大腦和脊髓才隨之進化，因此前者才應是「第一大腦」。

腸神經系統（Enteric Nervous System，ENS）位在人體軀幹下部，和脊髓神經系統數量相當（約 1 億個神經細胞）的神經元遍布整個腸胃消化管道，對肌肉的收縮和放鬆至關重要，無需與大腦聯絡就能工作；不過有需要的話，也能透過迷走神經與大腦溝通。

雖然在探索人體進化過程時，大腦是科學家長期以來關注的焦點，但越來越多研究指出腸道的重要性，我們知道腸道菌群會影響情緒狀態、壽命和免疫系統，甚至與某些大腦狀況有關，而幫助團隊支持「腸道是第一大腦」理論的生物，首先來自水螅（學名：Hydra）。

水螅是一種無腦也無脊椎的多細胞動物，存在至今已 6 億多年，外型看起來像伸出幾條觸手的管子，體內沒什麼複雜器官但有一個內在神經系統，非常類似當今脊椎動物腸道中的腸神經系統。這種動物缺乏完整大腦，但能靠著內在神經系統移動與進食，基於這項事實，團隊相信是腸道或神經系統進化後，脊椎動物的大腦和脊髓才隨之進化。

研究人員還發現，腸道中數千個神經元同步協調放電會導致結腸推進蠕動，即肌肉的無意識收縮和放鬆，你吞下一口食物後，你的腸胃道神經元允許食物通過你的消化系統。

而另一個重要發現是，這種活動與身體周圍其他沒內置神經系統的器官內推進方式明顯不同，強調了腸胃道運作機制比預期還要複雜，團隊需要進一步研究來確認 ENS 活動如何影響不同物種的腸胃道運作。新論文發表在《通訊-生物學》（Communications Biology）期刊。

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