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東方神祕力量「針」有用 實驗證實針灸可改善攝護腺炎

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Alan Chen】

針灸為亞洲傳統醫學常見的物理治療法之一，隨著越來越多實驗證實療效，也逐漸在歐美國家風行，16 日出版的《內科學年刊》就刊登中國中醫科學院發表，以針灸治療慢性攝護腺炎和骨盆疼痛的成果。

慢性攝護腺炎和骨盆疼痛，通常指骨盆區域過去六個月超過三個月以上疼痛，且非由感染造成，伴隨下泌尿道症候群、勃起障礙和心理影響的問題，是中老年男性常見的慢性疾病，一般治療方式多以抗生素、腎上腺素性阻斷劑（Alpha Blockers）和抗發炎藥為主。

研究團隊找來 440 名患者進行比較實驗，220 人進行 8 週針灸治療，另外 220 人進行安慰劑治療，並在實驗後第 32 週追蹤，以美國國家衛生研究院制定的慢性攝護腺症狀評估表（NIH-CPSI）為調查標準，只要 8 週內症狀改善 6 分以上，就算有效。

經過治療比較後，針灸組患者無論 8 週和 32 週追蹤，症狀減輕或大幅改善的比率都超過安慰劑治療患者，且沒有任何不良反應案例。

但勃起障礙和排尿流速改善，針灸患者與安慰劑患者沒有顯著差異，團隊表示這代表針灸療法對疼痛和發炎現象有明顯效果，但對成因較複雜的勃起障礙或攝護腺腫大等問題，需合併其他治療方式。

團隊表示，這項研究成果可提供各國醫療單位，面對慢性攝護腺炎和骨盆疼痛患者時，針灸是可改善患者症狀與生活品質的有效物理治療方式。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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