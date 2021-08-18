家戶傳播新研究 3 歲以下幼兒容易散播病毒

疫情開始時，專家認為病毒傳播風險會隨著年齡愈小而愈低，但一項新研究推翻這種看法。根據加拿大公共衛生資料的分析發現，與 14~17 歲的青少年相比，3 歲或以下幼兒更有可能將病毒傳播給家人。

疫情大流行最初幾個月，一些科學家表示年幼兒童很少感染或傳播病毒，但這些觀察結果可能因當時在封鎖期間，大多數兒童幾乎沒有社交接觸的關係。現在加拿大科學家發現，雖然幼兒將新型冠狀病毒 (COVID-19) 帶回家的次數少於青少年，但他們與看護人密切接觸，可能更容易傳播病毒。

研究刊登在《JAMA Pediatrics》，研究人員分析加拿大安大略省基於 2020 年 6 月 1 日至 12 月 31 日安大略省 COVID-19 病例和新冠病毒檢測呈陽性的公共衛生數據，研究人員先找出與家庭相關的所有陽性檢測，接著確定每個家庭第一個出現 COVID-19 症狀或病毒檢測呈陽性的人。

研究主要鎖定 6,280 個家庭，第一個感染病毒的未滿 18 歲，然後尋找繼發病例，即第一個孩子生病後兩週內在同一家生病的其他人。結果發現，27.3% 家庭中，18 歲以下將病毒傳染給至少一名家人。

這些家戶傳播案例中，青少年最有可能將病毒帶回家，14 ~17 歲占所有第一病例 38%，12% 家庭 3 歲以下幼兒最先生病，但最有可能將病毒傳給其他人。研究發現，3 歲以下幼兒遭感染時，家庭傳播的機率比 14~17 歲青少年高四成。

研究分析指出，青少年與幼兒的家庭傳播差異可能來自行為，青少年社交行為多，因此更容易感染病毒並帶回家，但嬰兒和蹣跚學步的孩子更有可能將疾病傳播給父母和照顧者，因與大人直接、密切接觸，且生病時無法隔離。

研究人員指出，與青少年相比，最年幼的孩子也可能攜帶更多病毒，或病毒傳播率更高。一些研究也發現，儘管幼兒很少到重症，但攜帶的病毒可能與成年人相似，甚至更高。雖然病毒載量不能完全預測傳染性，但數據顯示兒童傳染力與成人一樣。

但幼兒死亡和重病風險仍低得多。研究人員表示，這項研究突顯幼兒傳播病毒的風險比預期高，只是研究是在疫苗可用前進行，當時幾乎所有家庭成員都未接種疫苗，也非針對 Delta 變種，但科學家認為，研究仍足以為孩童復課後的警訊。

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