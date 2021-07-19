夏天潮濕悶熱 為什麼感覺呼吸都困難？

【文‧黃嬿】

這幾年夏天愈來愈不適合人居，不只氣溫愈來愈高，濕氣也愈來愈重，皮膚總是黏黏的，連空氣都變沉重，呼吸不順暢。這種生理感覺有科學根據，科學家說，感覺窒息的禍首是水蒸氣。

高溫已夠讓人受不了，如果在悶熱的天氣外出活動，不需多久就開始感到疲倦和呆滯，科學家說，原因是高溫下身體必須努力工作以保持涼爽，額外的勞動會讓人感到疲倦。

這勞動包括擴張血管，讓更多血液流向皮膚表面附近，讓血液冷卻，並在血液靠近皮膚時釋放熱量。除了血管舒張，身體還會將汗液分泌到皮膚，汗水蒸發時會冷卻皮膚。但為了完成這項額外工作，心率會增加，代謝率即身體運作所需的卡路里數量也會增加，所有工作最終讓人感到疲倦。

現在又加上濕度，高濕度會讓人們感覺更熱。科學家表示，高溫會增強濕度阻礙溫度調節的能力，因為暖空氣比冷空氣容納更多水分。美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA) 數據，溫度升高 0.55 攝氏度相當於大氣水蒸氣增加 4%。

當汗水滴在皮膚表面時，身體熱量會將汗液蒸發到空氣，冷卻皮膚。然而濕度會阻止汗水蒸發，因周圍空氣含很高水分，無法再吸收更多，從皮膚蒸發的水分越少，就越感到熱。

濕熱空氣不僅讓皮膚感覺黏膩，呼吸也感覺沉重。科學家說，原因是取代部分乾燥空氣的氮氣和氧氣水蒸氣分子密度較小，代表潮濕空氣比乾燥空氣輕，由於水蒸氣會排出少量氮氣和氧氣，因此潮濕空氣可吸入的氧氣較少。身體已因過熱而負擔過重，所以只是呼吸都感覺要比平常花更多力氣。

到底多少濕度會讓舒適度開始下降，NOAA 通常認為 50% 或更高相對濕度 (RH)，以及高於 65°F (18°C) 露點就會達到令人不舒服的閥值。不過科學家說人可一定程度適應高溫和高濕度，完全適應環境平均需要 9~14 天，取決於一個人的健康、體型和以前適應情況，但只是暫時，就像健身，沒有持續效果就會消失。

由於氣候變化，預計某些地方的平均溫度和濕度將繼續上升。即使人類身體會適應，但由於我們都處在冷氣環境，戶外活動時要完全適應高溫高濕可能會覺得沒這麼簡單。

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