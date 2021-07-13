海鳥翅膀為什麼都是黑的？科學家找出解答

【文‧Daisy Chuang】

信天翁、海鸚、海鷗，為什麼許多海鳥（Seabird）都擁有黑嚕嚕的翅膀？一切都有理由，只待我們發現。最近科學家研究指出，這能讓海鳥以最省力的方式，飛到更遠的地方。

對不少沿海城市來說，海鷗主要的食物已從小魚小蝦變成人類手中的薯條，但若能輕易獲得食物，這群機會主義者不會想往危險海域旅行，海鷗天敵除了天空的老鷹，水下也同樣危險。

最近科學家發現，海鳥黑漆漆的翅膀，就是為了減少降落地面的次數，有助在空中停留更久。

比利時根特大學、馮卡門流體力學研究所（VKI）、天主教魯汶大學、比利時皇家自然科學研究所及美國西北大學研究指出，海鳥翅膀的奧妙不僅是滑翔技巧超群，可以平伸翅膀、以上升氣流維動力，現在聯合團隊還發現，深色翅膀有助鳥兒皮毛加熱，飛行效率更高。

團隊在 VKI 風洞（Wind tunnel）實驗，研究過程也有多種類型的黑翅海鷗「參與」，結果指出，羽毛愈溫暖，鳥類飛行效率就越高，不用降低高度，滑翔能力也能提高 20%。結果也與過去機翼研究不謀而合，先前研究指出加熱有助提高飛機的升阻比（lift-to-drag ratio），比率愈高，飛行效率就愈高。

科學家推測，海鳥翅膀的黑色素增加，或許是遵循演化軌跡，信天翁等飛行效率高的鳥類，往往有一對黑色翅膀。研究團隊認為，有鑑於此，未來我們可能會看到愈來愈多黑翼飛機，這類生物創新將提供航太領域新指引，尤其是在低速飛行狀態。

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