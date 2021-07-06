四肢發達頭腦簡單？科學研究推翻

【文‧黃嬿】

四肢發達頭腦簡單，這是上一代人的傳統觀念，現在愈來愈多家長重視兒童的體育活動，訓練專注力與合作能力，科學又近一步證明，體育活動似乎有助組織發育中的大腦，幫助建立一個更有組織、更健壯和靈活的大腦網絡。

青春期是大腦發育非常重要的時期，大腦功能迴路的許多變化都發生在這個時候，尤其是支持更高層次思維過程的變化。若發育不良，可能導致學習和推理所需技能的長期缺陷，甚至產生危險行為，這些變化會影響一生。

波士頓兒童醫院（Boston Children's Hospital）研究分析近 6 千名 9 歲和 10 歲兒童的大腦功能磁共振成像（fMRI）數據，評估兒童大腦迴路的強度和組織特性，大腦迴路的強度和組織特性決定大腦功能的效率，以及適應環境變化的能力。

研究人員還取得家庭提供的兒童體育活動和體育參與資訊，以及體重指數（BMI）。並針對可能影響大腦發育的其他因素調整數據，例如在懷孕 40 週前出生、青春期狀態、性別和家庭收入。研究發現，身體活動與更有組織、更健壯和靈活的大腦網絡有關，身體活動越多，大腦就越強。

報告指出，大腦就像節點網絡，即由不同強度的連結連接起來的大腦區域，最佳功能性大腦結構由內部連接良好的小區域或節點組成，並透過強大但相對較少的遠距連接，將資訊發送到大腦其他部分。而身體活動與積極的全腦網絡特性相關，全腦網絡特性反應連接的效率、穩健性和大腦區域群落聚集。

研究發現，每週多次活動至少 60 分鐘，對學習和推理必不可少的大腦迴路顯示有益影響，包括注意力、感覺和運動處理、記憶、決策和執行控制，如計劃、協調和控制行動和行為的能力。此外，體重指數 BMI 增加往往會對相同的大腦迴路產生不利影響，然而規律的體育活動可減少這些負面影響。

研究人員說，青春期之前許多大腦功能仍在發育，包括資訊處理和傳輸效率，可能會受許多風險因素影響，而體育活動對整個大腦區域的優化過程具保護作用。最重要的是，孩子參與什麼體育活動並不重要，重要的是他們是否積極。研究發表在《大腦皮層》（Cerebral Cortex）期刊。

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